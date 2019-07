A szórványból a csoportok ma este érkeznek meg a községbe. Az első estét közösen töltik a csernátoni tánccsoport tagjaival, majd ezt követően lehetőségük adódik a többi háromszéki, székelyföldi meghívott csoporttal találkozni a rendezvény két napja alatt.

A fesztivál első napján egy közösen eltöltött délutánra kerül sor, ahol a tánccsoportok megismerkedhetnek egymással, kapcsolatokat alakíthatnak ki. Közös programokra, tematikus néprajzi előadásokra, műhelymunkára, népi játékokra, valamint a tánccsoport-vezetők kerekasztalára kerül sor. A napot közös táncház és táncos mulatság zárja Mihály Pál prímás és zenekara közreműködésével.

A második napon a tánccsoportok közös gálájára, a Csernátoni Dalcsoport előadására, valamint bemutatóval és tevékenységekkel egybekötött kézművesvásárra, néprajzi kiállításra és játszóházra kerül sor. Ez a nap is táncházzal ér véget a fesztiválon fellépő zenészek és táncosok, valamint a közönség részvételével.

A gálaműsor napjának tervezett programja: 11 órától ünnepi istentisztelet a felsőcsernátoni református templomban; ezt követően, 12 órakor a templomkertben felavatják az 1968-ban megrendezett első ikavári vármentő diáktábor és az első néptáncfesztivál megrendezésének 51. évfordulójára felállított emlékjelet – az ünnepségre várják az alapító rendezvény résztvevőit is; 12 órától a játszóház megnyitása – csernátoni népi alkotók kiállítása és kézműves-foglalkozások; 15 órától ünnepélyes megnyitó; 15.30-tól a fellépő csoportok előadásai; 19 órától István Ildikó és barátai – koncert; 20 órától táncház. Szervező: az Ika Ifjúsági Egyesület. Az egyesület támogatója a Csoóri Sándor Alap.

XVI. Néprajzi szeminárium Zabolán

A zabolai Csángó Néprajzi Múzeumban (Vasút utca 789. szám) július 14-én, vasárnap 16 órától a XVI. Néprajzi szemináriumon Kézdivásárhelyi örmény családok kapcsolathálója címmel Dimény Attila, A háromszéki kézműves kataszter címmel Kinda István tart előadást. 18 órától bemutatják a Kocsis Péter Csaba és Kotics József által szerkesztett Cigány–magyar együttélés Zabolán című könyvet. Házigazda: Pozsony Ferenc.

13. dzsessztábor

Július 13–20. között zajlik Sepsiszentgyörgyön a 13. dzsessz- és improvizációs zenei tábor. A programban napközben egyéni hangszeres oktatás, dzsesszelmélet, dzsessztörténet, zenekari gyakorlat szerepel, esténként koncertekre kerül sor. Vezető-oktató tanárok: Kovács Linda és Horváth Cintia (ének, vokál), Márkus Tibor (zongora, dzsesszelmélet), Juhász Gábor (gitár), Tóth Viktor (szaxofon, klarinét), Bartók Vince (nagybőgő, basszusgitár) és Jeszenszky György (dobok, ütőhangszerek). Érdeklődni és jelentkezni a 0742 769 628-as telefonszámon vagy az endrelazar@yahoo.com e-mail-címen lehet. A rendezvény szervezői: Kónya Ádám Művelődési Ház, MUKKK Kulturális és Ifjúsági Egyesület.

Kiállítás

A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítási termében vasárnap 12 órától megnyitják az Incitato művésztelep Ló az irodalomban című közös tárlatot. A kiállítást Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus méltatja.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Egy kutya négy útja – amerikai családi film, magyarul beszélő; 17 órától A kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai animációs kalandfilm, románul beszélő; 18.30 -tól Yesterday – angol zenés vígjáték, fantasy, magyarul beszélő és 21 órától román felirattal; 18.45-től Übergáz – amerikai akcióvígjáték, román felirattal; 20.45-től Csekély esély – amerikai vígjáték, magyarul beszélő. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

MÁRTON ÁRON-IMATÚRA. A személyes Szent Ignác-i csendes imával egybekötött gyalogtúrát – jezsuiták, ignáci lelkiségű nővérek és laikusok, valamint a szentegyházasfalvi római katolikus Szent Gellért Alapítvány szervezi Kárpát-medencei magyaroknak 1995 óta. A sajátos lelkigyakorlat július 22–29. között a Szentegyháza–Szeltersz–Szentimre–Zsögöd–Csíksomlyó zarándokúton lesz. Jelentkezni lehet július 15-ig a martonaron.imatura@szga.ro e-mail-címen.

Képernyő

RTV2 – MAGYAR ADÁS. Ma 13 órától: Az Erdély napórái sorozat XIV. része a Hegyi Bánság, vagyis Krassó-Szörény megye napóráit mutatja be. Resicabányán a több mint százéves festett napóra már utolsó óráit éli. Érdekes módon a bozovicsi ortodox templomon is találunk egy 150 éves napórát. A film bemutatja Szászkabányát is, hiszen ott is volt egy napóra, de az sajnos mára már eltűnt. * És azt tudta… Leesett a tantusz. * Dzsessz – Bende Kvartett.

Hétvégeken korábban nyit a városi strand

A lakossági igény és a hétvégi strandolás iránt tanúsított nagy érdeklődést figyelembe véve, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának kérésére a Sepsi ReKreatív vezetősége a hétvégi program meghosszabbítása mellett döntött. Minden szombaton és vasárnap a városi strand egy órával korábban, 9 órakor nyit. A jegyárak az elmúlt évekhez képest nem változtak, a belépő 20 lejbe, a 18 év alatti és 60 év fölötti személyek jegye 8 lejbe, a nyugágybérlés szintén 8 lejbe kerül. A részletes nyitvatartási program, árjegyzék és belépési szabályzat a Sepsi ReKreatív honlapján érhető el: rekreativ.club/net/strand.php.

Ingyenes számítógép-használói képzés

30 órás számítógép-használói alapképzést indít 60 éven felülieknek Sepsiszentgyörgyön a KárpátHáló Egyesület. A magyar nyelven zajló képzés tervezett tanmenete: számítógépes alapismeretek, online alapismeretek (internethasználat, böngészés, levelezés) és szövegszerkesztés. A képzés július 16-án indul a Zathurecky Berta Idősgondozó Központ épületében (Grigore Bălan tábornok út 31. szám). A képzésen 17 személy vehet részt, a beiratkozás a jelentkezés sorrendjében történik. Jelentkezni július 11–15. között lehet az office@zathurecky.ro címen vagy a 0267 352 723-as telefonon. Szervezők: KárpátHáló Egyesület, Kertváros Egyesület, Zathureczky Berta Idősgondozó Központ. Támogató: Bethlen Gábor Alap.

Katus Attila Kézdivásárhelyen

Július 13-án, szombaton 11 órától a kézdivásárhelyi sportcsarnokban az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezetének meghívására Katus Attila magyarországi személyi edző, életmód-tanácsadó, világ- és Európa-bajnok sportoló, a KatusAktív Életmódprogram kidolgozója tart aerobikedzést és életmód-tanácsadást. A II. Fitt Nap belépőjegyeiből befolyó össze­get a szervezők a Pro Pectus Egyesület által működtetett Oláh Attila nappali otthon részére ajánlják fel. Elővételben jegyet vásárolni az RMDSZ kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540) és sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100) irodájában lehet hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig.

Röviden

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társasági tánc. Telefon: 0722 233 774.

NAPKÖZIS GYÖNGYFŰZŐ TÁBOR. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör július 24–26. között a belvárosi római katolikus plébánián (Kós Károly út 6. szám, konferenciaterem) napközis gyöngyfűző tábort szervez felnőttek részére. A helyek száma korlátozott. Telefon: 0727 273 056.

FALUNAPOK lesznek szombaton és vasárnap Köpecen és Kőröspatakon.

JÁTÉKOS FEJLESZTŐFOGLALKOZÁS. 8–11 éves gyermekeket vár játékos fejlesztőfoglalkozásra július 15–19. között naponta 10–14 óráig a Gyulafehérvári Caritas. A foglalkozások helyszíne a Caritas sepsiszentgyörgyi székháza (Kós Károly út 11. szám). A részvétel ingyenes. Érdeklődni, jelentkezni a 0730 025 422-es telefonszámon lehet.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utca 13. szám alatti Catena (telefon: 0267 318 355, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utca 29. szám alatti Salvia (0267 310 424); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961), hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 10–12 óráig a Sport utca 3/1/I/1. szám alatti Oral Care fogászati rendelőben (telefon: 0267 708 465) és Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1. cím alatt 9–24 óráig (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.