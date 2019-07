Történetük során a háromszéki és az Ilfov megyei együttes eddig hatszor találkozott egymással, a Sepsi OSK mindössze egyszer tudott győzni, háromszor az FC Voluntari örülhetett, kétszer pedig osztozkodtak a pontokon. Az együttesek legutóbb februárban mérkőztek meg, azon a mérkőzésen a Cristiano Bergodi irányította labdarúgók 4–2 arányban győztek. László Csaba vezetőedző az FC Voluntari ellen először irányíthatja tétmérkőzésen a piros-fehér mezeseket. A szakember szerint mindig a soron következő meccs a legfontosabb, ezért kielemezték az ellenfél játékát, a labdarúgók pedig felkészültek az idénynyitóra.

„Minden kezdet lehet nehéz, lehet könnyű, de én soha nem ezen gondolkodom, hanem azon, hogy ki az ellenfél és mit tudok a csapatomból kihozni, mit tudok velük elérni. A Voluntari együttesét ismerjük, magam is többször megnéztem őket, tudjuk, hogy miként játszanak és milyen játékerőt képviselnek. Soha nem szabad azt előtérbe helyezni, hogy az alsóházban végeztek, mert ez egy új bajnokság, és mindenki tiszta lappal indul. A rendelkezésemre álló játékosok megfelelően dolgoztak az edzéseken, a felkészülés során nem voltak komolyabb sérülések. Még ha érkeznek is majd új labdarúgók, a futballban egy csapat soha nincs készen, mert mindig kell építkezni, függetlenül attól, hogy a bajnokság melyik szakaszában vagyunk. A sepsiszentgyörgyi a lélek és a szív klubja, viszont többet kell használnunk az eszünket, a székely furfangot előtérbe kell helyeznünk, mert a profi labdarúgásban félre kell tenni az érzelmeket. Fel kell építenünk egy olyan generációt, amely ezt a klubot majd előre tudja vinni. A filozófiámat megértettem a játékosokkal és a szakmai stábbal, a legfontosabb, hogy stabilak legyünk és a közönség is mellettünk álljon” – mondta a vezetőedző.



Francia-kongói védőt igazoltak

Hugo Konongo személyében újabb játékost igazolt a háromszéki labdarúgóklub, amely egy évre szóló szerződést kötött a 27 éves francia-kongói balhátvéddel, egy év hosszabbítási opcióval. A 186 centiméter magas labdarúgó az elmúlt idényben a bolgár élvonalban érdekelt Cherno More Varna játékosa volt, amelynek mezében 39 mérkőzésen lépett pályára és hat gólpasszt osztott ki. A ballábas játékos korábban a francia másodosztályban 32 meccsen kapott lehetőséget, játszott az ES Paulhan, a CS Sedan és az US Créteil csapatában. Konongo 2015-ben mutatkozott be a kongói válogatottban, országa mezét eddig két mérkőzésen öltötte magára.

Hugo Konongo

