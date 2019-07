Swift 2018–2019-es bevételének zöme Reputation című stadionturnéjából folyt be. A Forbes szerint ez volt minden idők legnagyobb bevételű turnéja az Egyesült Államokban. Augusztusban várható az énekesnő új albuma, a Lover, amelyet a Republic Records lemezkiadó jelentet meg.

Az üzleti magazin százas celeblistáján a második helyet Kylie Jenner közösségimédia- és valóságshow-sztár foglalja el, aki augusztusban ünnepli 22. születésnapját. A lap szerint becsült adózás előtti éves bevétele elérte a 170 millió dollárt. Az amerikai híresség bevételeinek nagy része jól menő szépségüzletéből származik. Jenner neve idén a Forbes egy másik rangsorában is felbukkan. A saját erejükből meggazdagodott nők vagyonát vizsgáló rangsorban egymilliárd dollárosra becsült nettó vagyonával a Kardashian-lányok féltestvére az első helyet foglalja el.

Az éves bevételi lista harmadik helyén Kanye West rappert találjuk 150 millió dolláros éves bevétellel. A 42 éves zenész 2018–2019-es jövedelme részben sportcipő-birodalmából származik. A Forbes megjegyezte, hogy West három éve még arról panaszkodott, hogy adósságban úszik. A rapper-producer akkor 53 millió dollárnyi tartozásról beszélt.

A tíz legnagyobb éves bevételű híresség között három focista is szerepel Lionel Messi, Cristiano Ronaldo és Neymar személyében, de ott van a listán a The Eagles rockegyüttes és Phil Mc­Graw, azaz Dr. Phil tévés személyiség is.