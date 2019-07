Az érettségi eredmények miatt a Magyar Polgári Párt (MPP) módosítani szeretné a tanügyi törvényt, hogy a magyar diákoknak ne kelljen románból is vizsgázniuk.

A párt tegnap kiadott közleménye szerint egyértelmű, hogy a magyar diákok többsége a román nyelv és irodalom vizsga miatt bukott el, illetve az ebből a tárgyból kapott jegy gyengíti médiájukat. A hiba a román nyelv oktatásának módszereiben gyökerezik, de alapvetően az ró terhet a magyar diákokra, hogy – román társaikhoz képest – egy tantárggyal többől kötelesek vizsgázni – írják. Az MPP „a hátrányos megkülönböztetés tényére” hívta fel a figyelmet a tavalyi érettségi után is, ugyanakkor „a diszkrimináció megszüntetése céljával” a tanügyi törvény módosítására nyújtott be tervezetet a román parlamentben. „A magyar diákok csak akkor fogják tudni egyenlően felvenni a versenyt román társaikkal, hogyha ugyanannyi és ugyanolyan jellegű vizsgát tesznek, azaz ha nem kellene román nyelvből és irodalomból is vizsgázniuk” – véli Mezei János pártelnök. Bízva abban, hogy az idei képességvizsga és az érettségi eredményei elgondolkodtatják mind a romániai magyar döntéshozókat, mind a szakmai szervezeteket, illetve a szülők és a diákok szövetségeit, Mezei reményét fejezi ki, hogy az MPP törvénymódosító javaslatai kellő támogatottságot nyernek mind a politikusok, mind a civil szféra részéről. A politikus szerint „a tanügyi vizsgarendszerben alkalmazott diszkrimináció megszüntetésével nem más a cél, mint hogy a román fiatalokéval egyenlővé tegyük a magyar fiatalok esélyeit a továbbtanuláshoz, az életben való boldoguláshoz”.