Medveriadó Tusnádfürdőn

A csendőrök – akiket az egységes segélyhívó számon értesítettek – azonnal kiszálltak a helyszínre felügyelni a környéket, ugyanakkor értesítették az esetről a környezetvédelmi őrséget, az állategészségügyi igazgatóságot, valamint az illetékes vadásztársaságok képviselőit. A Szent Anna-tó irányába vezető ösvényeket biztonsági okokból lezárták a turisták előtt. A Szent Anna Vadásztársulat elnöke, Rafain Zoltán azt mondta, folyamatban van a medve kilövésének kérvényezéséhez szükséges dokumentáció összeállítása.

„Amíg nem bocsátják ki a kilövési engedélyt, nincs mit tennünk. Tájékoztattuk a társulás igazgatóját, a vadőrt, ők is kimentek a helyszínre, de (...) egy ilyen kérelem elbírálása napokig tart, aztán meg kell várni, hogy a döntés jelenjen meg a Hivatalos Közlönyben. Kész káosz, ami itt a medvékkel történik” – jelentette ki, hangsúlyozva, hogy Tusnádfürdőn naponta látni medvét, és a sérült példányok igencsak veszélyesek lehetnek.

A medvék másutt is sok gondot okoznak: a Székelyhon beszámolója szerint egy kedvelt, népes ivói gyermektábor körül is naponta megjelenik, felfeszítette a kukákat körülvevő kerítést és házakhoz is betört. A helybeliek rettegnek, szürkület után már nem merik elhagyni házaikat. A zetelaki vadásztársulat igazgatója szerint Ivóban három-négy, a szomszédos Sikaszóban pedig két medve garázdálkodik, idén már legalább hét tehenet megtámadtak.

Néhány nappal ezelőtt Gyergyótölgyes polgármestere, Marcel Vâncu is nyílt levélben kért gyors és konkrét intézkedéseket Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi minisztertől, mivel az utóbbi időben megnőtt a medvetámadások száma, és a nagyvadak veszélyt jelentenek az emberek életére. Az elöljáró szerint a helybeliek már félnek kimenni a mezőre dolgozni és aggódnak gyermekeik biztonsága miatt.