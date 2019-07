Magyarországra látogatott Szlovákia új elnöke

Áder János és Zuzana Čaputová klímavédelmi, energetikai és migrációs kérdésekről folytatott megbeszéléseket. A találkozó után tartott sajtótájékoztatón Áder János hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy az emberiség a klímavédelem területén az utolsó órában van. „Legfőképp azért, hogy a következő generációknak ne okozzunk megoldhatatlan problémát” – mondta. Kitért arra is, hogy a vízbázisok megőrzése legalább olyan fontos, mint a klímavédelem. Nagy figyelemmel kíséri azt a Szlovákiában fél éve hatályba lépett törvényt, amely alkotmányos védelmet biztosít az ottani vízbázisnak – tette hozzá. Kiemelte, szintén megegyezett az álláspontjuk arról, hogy mindegyik országnak önállóan kell meghatároznia az energiapolitikáját, az atomenergia pedig nélkülözhetetlen a klímavédelmi célok teljesítéséhez.

A magyar államfő közölte, a migráció kérdésében egyetértettek abban, hogy Európa külső határait meg kell védeni, a kötelező kvóta pedig helytelen, nem támogatható. Áder János közölte, mindketten úgy vélik, az ügyben a legfontosabb, ha megelőzik a migráció kialakulásának okait. Ehhez a támogatásokat, segélyeket azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol a rászorulók vannak, és így ők nem kelnek majd útra – fejtette ki. Megjegyezte, azokon a területeken, ahol a baj már megtörtént – így például a hosszú ideje polgárháború sújtotta Szíriában –, a károk elhárítására van szükség. Ez pedig csak széles körű nemzetközi összefogással lehet sikeres, az Európai Unió mellett más országoknak is hozzá kell járulniuk a helyreállításhoz – tette hozzá.

Zuzana Čaputová elmondta, kampányában tett ígéretéhez híven országa valamennyi lakosának, így a 450 ezer magát magyarnak valló szlovákiai polgárnak is elnöke kíván lenni. Úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy az a liberális demokrácia, amely mindenkinek garantálja a jogegyenlőséget, a kisebbségek védelmének is a leghatékonyabb eszköze.

A szlovák államfő kitért arra is, hogy a visegrádi négyek együttműködésének akkor lehet értelme, ha nem elégednek meg regionális érdekek védelmével, hanem megjelenítenek olyan értékeket is, mint a jogállamiság, a demokrácia és a szabadság. „Azért is fontos ez, hogy ne úgy tekintsenek ránk, mint akik az Európai Uniót meggyengítik, illetve bomlasztják” – mondta. Zuzana Čaputová elmondta, az együttműködés egyik legígéretesebb gyakorlati lehetőségét az ipari automatizáció és a robotizáció területén látja, amelynek Európa számára is pozitív hozadéka lehet. A szlovák köztársasági elnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Európai Unió vezetői közül első alkalommal nem kerül ki senki a visegrádi országokból. Ezen országokat biztosan összekapcsolja, hogy polgáraik kedvezően értékelik az uniós tagságot – mondta. Hangsúlyozta továbbá, amennyi­ben Szlovákia dolgai mostanában jól alakulnak, az jelentős mértékben az európai integrációnak köszönhető, és nem a kizárólagos nemzetállamisághoz történő visszatérésnek.

A szlovák államfő kérdésre válaszolva üdvözölte, hogy a német Ursula von der Leyen lesz az Európai Bizottság új elnöke. Áder János ugyanerről azt mondta, teljes mellszélességgel támogatni tudja a bizottság új vezetőjét, amennyiben Magyarországnak és Szlovákiának is segítséget nyújt az atomerőművi kapacitások bővítéséhez az ezt ellenző Ausztriával szemben.

Áder János rendkívül baráti hangulatúnak nevezte a találkozót, majd elmondta, lehet, hogy a jövőben lesznek véleménykülönbségek szlovák kollégájával, de ez biztosan nem fogja ellehetetleníteni a kétoldalú, illetve a visegrádi együttműködést. Hasonlóan vélekedett erről Zuzana Čaputová is, hangsúlyozva, partnerek között természetes, sőt, kívánatos is a vélemények különbözősége. Kölcsönös tisztelet mellett azonban az eltérő álláspontok nem lehetnek az együttműködés akadályai – tette hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnök Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnökkel a visegrádi együttműködésről, a magyar–szlovák kétoldalú kapcsolatokról és európai politikai témákról is tárgyalt. Orbán Viktor gratulált a júniusban hivatalba lépett új szlovák államfőnek, és köszönetet mondott neki azért, hogy egyik első hivatalos útja Magyarországra vezetett. A tárgyaláson egyetértettek abban, hogy Magyarország és Szlovákia fontos partnerei egymásnak a közös történelmi múltra és egymás nemzeti kisebbségeire tekintettel is. A magyar miniszterelnök értékelése szerint 2010 óta fokozatosan javulnak a magyar–szlovák kapcsolatok, és mára nagyszerű eredményeket ért el együtt a két ország. Mindketten kiemelték a visegrádi együttműködés fontosságát, amely stratégiai kérdés Közép-Európa számára, főleg a mostani időkben, amikor a kontinens jövőjével kapcsolatos legfontosabb kérdésekről folyik vita az Európai Unión belül.

Zuzana Čaputová fejet hajtott Göncz Árpád egykori köztársasági elnök sírja előtt. A volt államfőről azt mondta, olyan ember volt, aki megtestesítette a szabadság és a demokrácia értékeit.