A nemezelők kitartásukat bizonyítják, a nyilasoknak a faragásban és a nyílvessző díszítésében kell ügyeskedniük, a bőrművesek karkötőket készítenek, akik pedig varrnak, arra is figyelniük kell, hogy ne szúrják meg az ujjukat – a ma véget érő Benedek-mezei Guzsalyas kézműves gyermektáborban minden résztvevő kipróbálja mind a négy mesterséget, de bőven jut idő játékra, szórakozásra is.

Szép Áron az ötödik osztályt végezte a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban, elemista korától jár a Guzsalyas Játszóházba, ahol tanult már szőni, varrni, nemezelni, tojást írni. Nem először vesz részt a táborban, fontos számára a közösség. Bordi-Fazakas Bence is visszatérő táborozó, a játszóházba is régebbről jár, bár a negyedik osztályban nem igazán ért rá, azt mondta azért, mert készült az angol vizsgára, be is jutott a Mikes Kelemen Elméleti Líceum intenzív idegen nyelvű ötödik osztályába. Bőjte Sára először vesz részt Guzsalyas-táborban, lapunknak azt mondta, a Waldorf-osztályban gyakran kézműveskednek, a Benedek-mezei táborhelyet pedig májusban kedvelte meg, amikor az osztályával, az ötödikesek számára szervezett Waldorf-olimpián volt, amelyet az ógörög olimpiák mintájára rendeznek meg. A nyolcéves Zakariás Benedek is kezdő táborozó Guzsalyaséknál, nagyon tetszik neki a program, kiemelte, hogy itt megtanulnak csapatban dolgozni.

A Farkasok, Páratlan kaméleon, Ravasz rókák és a Fürkészek már első nap elkészítették a csapatzászlókat és megszerkesztették a himnuszokat. Délelőttönként az említett négy mesterséggel ismerkedtek Benkő Éva, Kolozsi Ildikó, Szász Judit és Tölgyesi Béla irányításával, a délutánok pedig csapatjátékokkal teltek, este a számháborúé, a tábortűzé és a meséé volt a főszerep. A csapatokat egykori játszóházas önkéntesek segítették. Benkő Éva lapunknak azt mondta, a gyermekek kézművestáborában folytatott tevékenységek a kezdők számára az alapozást jelentik, a visszatérők pedig újabb fogásokkal ismerkednek. Van, aki tizenéves koráig nem fogott varrótűt a kezébe, ezért tanítják varrni is a gyermekeket – mondotta. A kézművesség mellett a közösségi együttlét a legfontosabb – véli Benkő Éva – , de a táborban néhány olyan hasznos dologgal is megismerkednek a gyermekek, aminek később az életben hasznát vehetik.

A gyermektábor ma délután véget ér, egy hét szünet után a felnőtt kézművesekkel térnek vissza Benedek-mezőre Guzsalyasék.