Jólét hitelből?

Fejlődő államok sokaságának van jóval jelentősebb államadóssága, és mégsem kongatnak vészharangot, hisz többnyire létezik egy jól fejlett ipar, amely húzza a gazdaságot, így nem fenyegeti a csőd veszélye. Más országok kínkeservesen próbálják törleszteni, alább nyomni felelőtlen kormányok túlköltekezésének következtében vészesen megugrott adósságukat, lásd Magyarországot, amely évente egy-két százalékkal tudja csökkenteni a szocialista kormányok osztogatásai miatt elszabadult tartozást.

Romániában két éve indult be a kölcsönből jótékonykodás gépezete a szociáldemokrata kormány jóvoltából. Programjuk azonban, amely az azóta börtönben csücsülő Liviu Dragnea nevéhez kapcsolódik, s amelyet a nemrég kiiktatott Darius Vâlcov alkotott, pörög tovább, és esély sincs arra, hogy a választások előtt fél, egy, másfél évvel bárki meg merné akasztani azt. Az abban szereplő ígérethalmaz pedig nagyon sokba kerül, bármennyire növekszik a gazdaság, képtelen fedezni a nagyvonalú kiadásokat. Ezért van szükség újabb és újabb kölcsönökre, s ha ezek üteme az SZDP-s ígéretek teljesítéséhez igazodik, a jelenleg még igen jól mutató államadósság tíz év alatt megkétszereződhet. Erre figyelmeztet az EU.

De óvatosak a hazai szakemberek is. A napokban Mugur Isărescu, a Román Nemzeti Bank frissen újraválasztott elnöke mutatott rá, egyáltalán nem mindegy, mire költi az állam a külföldről felvett hiteleket. Most még jól mutatnak a számok, de ha nem fejlesztésre, beruházásokra használják a pénzt, előbb-utóbb szembesülünk a kellemetlen következményekkel – derült ki felszólalásából.

Márpedig minden jel szerint a kormány továbbra is elsősorban arra koncentrál, hogy előteremtse a fedezetet a bérek és nyugdíjak emelésére. Más ígéretek háttérbe szorulnak. Az autópályák építése akadozik, az állami beruházások nagy része áll a tavaly év végi rendeletek által teremtett káosz miatt, alulfinanszírozott az egészségügy, az oktatás. Nő azonban az infláció és a külkereskedelmi mérleg hiánya, azaz egyre többet importálunk ahhoz képest, amennyit exportálunk. Hiába gyarapodik a gazdaság, az állam adósságai is egyre nőnek, és a már oly sokszor megígért jólét valahogy sehogy sem akar beköszönteni. Félő, a mostani kísérletezések árát unokáink is nyögni fogják.