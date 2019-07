Daragus Attila, Torja polgárestere elmondta, ő 1986 óta jár a fürdőtelepre, s medve mindig is volt Bálványosfürdőn. Az utóbbi időben azonban egyre bátrabbak lettek, már nem félnek az emberektől. Megállnak az út szélén, és az elhaladó járművek hiába dudálnak, akkor is helyben maradnak és várják az ételt. Soha nem voltak ilyen bátrak a medvék, mint mostanság – hangsúlyozta az elöljáró. Azt is megfigyelte, hogy inkább ősszel szoktak agresszívebben viselkedni. Amikor beérik a kukorica, levonulnak Torja határába, olyankor veszélyesebb a mezőn tartózkodni, mint az erdőben.

A polgármester azt is elmesélte, hogy egy héttel ezelőtt egy medve bejárt a Transilvania Panzió földszintjén levő mosodába egy hátsó ajtón. Az egyik anyamedve (felvételünkön) a Vár vendéglő teraszára is magával viszi a bocsát. Régebb leginkább este és éjszaka merészkedtek a szeméttárolókhoz, most már fényes nappal is kukáznak. Fel kell tenni a kérdést: mi ennek a magyarázata? – érvelt Daragus, aki szerint nem az a magyarázata a jelenségnek, hogy sok a medve és kevés az erdő, hanem az, hogy nemcsak az emberek adnak nekik élelmet – azért, hogy fényképezzék őket –, hanem a medveleseknél is etetik a nagyvadakat.

Torja polgármestere mutatott képet, amely Kézdivásárhelyen a Kossuth Lajos utcában készült nemrég, s amelyen jól látható, hogy egy befogott medvét szállítanak Bálványosra egy erre a célra kialakított, megyénkbeli rendszámú járművel, mintha ott nem lenne elég medve. Daragus Attila azt is elmondta, hogy a bálványosi kukákat négyméteres drótkerítéssel veszik körül, és továbbra is küldik az átiratokat a környezetvédelmi minisztériumba, amelyekre semmitmondó válaszok érkeznek. A medveveszély miatt nem nőtt, hanem csökkent a turisták száma – vélekedett Daragus Attila.