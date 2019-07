Robert De Niro új filmstúdiót épít New Yorkban

A húszas-harmincas években New Yorkban virágzott a filmipar, majd a keleti parti várostól Hollywood vette át a vezető szerepet. De Niróék abban bíznak, hogy a város által az ágazat számára teremtett kedvező gazdasági környezet és az egyre növekvő produkciós igények miatt New York lehet az új Hollywood. Jelenleg a 2004-ben megnyílt brooklyni Steiner Stúdió a legnagyobb New Yorkban, ennél nagyobb filmstúdiók már csak Hollywoodban találhatók. A Steinernek, amely eleinte öt műteremmel kezdett, ma már 30 műterme van, és egyre fejlődik, a stúdióban párhuzamosan számos tévés produkciót és filmet forgatnak. A queensi Silvercup Stúdió szintén terjeszkedik, most nyitotta meg két új produkciós műtermét, az egyiket Bronxban.

De Niro és fia, Raphael egy befektetői csoporttal 400 millió dollárból akarja létrehozni a Wildflower Stúdiót Queensben egy kéthektáros telken. Az elképzelések szerint nemcsak műtermeket építenek majd, hanem teljes produkciós apparátust biztosítanak, amely az utómunkákat is el tudja végezni.

A Wildflower Stúdió elnöke és befektetője, Adam Gordon szerint robbanásszerűen nő a kereslet az eredeti tartalom előállítása iránt, és New York a maga hatalmas kreatív tartalékaival és energiáival természetes ott­hona ennek az evolúciónak.

Robert De Niro a kilencvenes évek végén Harvey Weinsteinnel, az azóta szexuális zaklatási botrányai miatt elbukott filmmogullal már létre akart hozni egy filmstúdiót Brooklynban tucatnyi tévés és filmes műteremmel. Akkor azonban meghiúsult a terv.