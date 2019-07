A svéd szakember most mandátuma lejártával távozott a csapatból, de előtte nyílt levélben hívta fel a figyelmet arra, hogy akár az egész projekt füstbe mehet: pénz és személyzet nélkül képtelenség megvalósítani a terveket. Torch szerint „a Temesvár 2021 soha nem kapott valós esélyt a fejlődésre”, az anyagiak hiánya és a politikai malőrök már a cím visszavonását is előrevetítik, hisz az odaítélés óta eltelt három év alatt alig valósulhatott meg valami a tervekből. „Jelenleg megvan a valós veszélye annak, hogy az EU visszavonja a címet Temesvártól” – mondta ki fehéren-feketén az illetékes, utalva arra, hogy az uniós felügyelő bizottság már korábban is értetlenül hallgatta a temesváriak cseppet sem meggyőző magyarázkodását. A hatóságok (ígéreteiket megszegve) nem támogatták a projektet, nem tartották be a határidőket, a helyi önkormányzat egyenesen blokkolt. A svéd művészeti koordinátor szerint – aki 2017 óta dolgozik Temesvárért, azelőtt pedig Fiume kulturális fővárosi időszakát készítette elő (a horvát város jövőre lesz Európa kulturális fővárosa) – már csak a civil szféra határozott kiállása menthetné meg a totális csődtől a Temesvár 2021 projektet. A címre több hazai város, köztük Sepsiszentgyörgy is pályázott. (Főtér)

GOMBÁSZNI VESZÉLYES. Két második világháborús lövedékre bukkantak a Gyergyótölgyes környéki erdőben gombászó személyek. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szakemberei szerint egy 100 és egy 76 milliméteres páncéltörő lövedékről van szó, amelyeket a tűzszerészek biztonságos helyre vittek, hogy később ellenőrzött körülmények között megsemmisítsék. Hargita megyében idén ez a nyolcadik alkalom, hogy fel nem robbant második világháborús lövedéket találnak. (Agerpres)

TRAGIKUSAN VÉGZŐDÖTT A NYARALÁS. Egy kolozsvári nő és nyolcéves fia volt az a két román állampolgár, aki életét vesztette csütörtök hajnalban a görögországi a Halkidiki-félszigeten pusztító viharban. Az ítéletidőben megsérült a családfő is, őt azonban tegnap kiengedték a kórházból. A háromfős családra egy étterem tetőzete omlott rá. A viharnak összesen hét halálos áldozata és 120 sérültje van. A kolozsvári áldozatokat csak azután lehet hazaszállítani, miután a görög hatóságok kibocsátják a halotti bizonyítványokat. (Maszol)