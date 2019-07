Nőttek Kövesi kinevezési esélyei

Ezt hivatalosan még nem jelentették be, de az elmúlt napokban Emmanuel Macron francia államfő is tárgyalt az EU főügyészi tisztségéről Dacian Cioloş román EP-képviselővel. Kövesi kinevezését egyébként a román kormány nem támogatja, hanem ellenzi: Viorica Dăncilă kormányfő, aki a múlt héten még a pártra hárította a döntést, tegnap kereken kijelentette, hogy Kövesinek előbb tisztáznia kell a személyével kapcsolatos kérdéseket. Hozzátette: a korrupcióellenes főügyészt az általa vezetett kormány egyik minisztere menesztette, ő pedig akkor is fenntartotta és most is fenntartja ezt a döntést.