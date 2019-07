Merre, hogyan a borvíz útján?

Kovászna Megye Tanácsa és az érintett községek önkormányzatai öt éve hozták létre az Aquasic egyesületet annak érdekében, hogy működőképessé tegyék a megyeszerte megépült kezelőközpontokat. Ezek tulajdonjoga az önkormányzatoké maradt, míg az üzemeltetést az egyesület vállalta fel – vázolta lapunk érdeklődésére Grüman Róbert.

A megyei tanács alelnöke szerint több oka is van annak, hogy egyik létesítmény sem tudta kitermelni saját költségeit. Példaként említette: egy évtizede tervezték azokat egy akkori pályázat követelményei szerint, medencéik befogadóképessége viszonylag kicsi – 20–25 fő –, s látogató sem volt annyi egyik helyen sem, hogy fenntartásukat biztosítsa. Tavaly az egyesület tagjai abban állapodtak meg, hogy az önkormányzatok megkapják a fürdők kezelési jogát, jövőjükről is maguk dönthettek.

Az elöljáró hozzáfűzte azt is, a népszerű hatolykai központ – mely nem A borvíz útja kezdeményezés részeként valósult meg – továbbra is az Aquasicnél maradt, ott ugyanis más jellegű szolgáltatásokat biztosítanak, mint a többi helyen, az épület adottságai eltérőek, mofettát is működtetnek és adott a szálláslehetőség is. Idén az első fél évben több mint 1200 jegyet értékesítettek mofettás kezelésre, a legtöbbet május és június folyamán – akkor összesen közel 700-an keresték fel a hatolykai fürdőközpontot.

Grüman Róbert kiemelte, a kezelőközpontok átadásakor megállapodtak abban, hogy azok mindenképpen turisztikai körforgásban maradnak. Úgy látja, a létesítmények átadásának előnye, hogy az önkormányzatok „kis átszervezéssel” elláthatják a fürdők működtetését, hátránya viszonyt, hogy saját apparátusukból kell kijelölniük erre személyzetet.

A Sugás Spa néven működő sugásfürdői pihenőközpont a megyeszékhely önkormányzatához tartozik, üzemeltetője a Sepsi ReKreatív Rt.

Tervek a hatékony gazdálkodás jegyében

Oltszemen egyelőre nem fogad vendégeket a kezelőközpont, Fodor István polgármesternek azonban komoly tervei vannak, hogy ismét megnyithassák a fürdőt, melyről azt mondta, nagyon jó, hogy elkészült.

Elöljáróban felidézte: építéskor jelezte, hogy létezik egy dús vizű borvízforrás, amit jó lett volna befogni és hasznosítani, hogy ne kelljen máshonnan vizet hozni – ez azonban nem valósult meg. A medence mérete nem alkalmas arra, hogy egyszerre nagyobb számú fürdőzőt befogadjon, s a forrás, melynek vizét végül bevezették, nem kellő hozamú – sorolta. Utólag viszont kitakarították, így megnövekedett a hozama, s lassan ugyan, de fel lehetne tölteni a medencéket belőle. Elmondta azt is, szerették volna engedélyeztetni, hogy gyógyvízként hasznosítsák a forrásvizet, ám kiderült, ez meglehetősen költséges folyamat, mintegy 30 ezer eurójába került volna az önkormányzatnak, s egy évig kellett volna mintát gyűjteni hozzá. Megjegyezte, anyagilag megterhelőnek bizonyult a víz fáskazánokkal történő melegítése télen-nyáron, emellett a három dolgozó bérét, villanyszámlát is fizetni kellett.

Megoldás gyanánt napenergiás rendszer telepítésére pályáznak, s az annak üzemelése révén keletkező többlet meleg vizet is hasznosítani kívánják. A fürdő épületének szomszédságában lévő pavilon közelébe kültéri medencét építenek, feltöltéséhez pedig jól jön a többlet meleg víz, így megoszlanának a vendégek, hiszen lehetőségük lesz akár bent, akár a szabadban fürdőzni. Szálláshelyek kialakítását is tervbe vették, a meglévő épületben nyolc szobát rendeznének be.

Fodor István elmondta, attól sem zárkóznak el, hogy esetleg bérbe adják a kezelőközpontot, hogy más működtesse tovább. Semmiképp sem marad zárva – szögezte le, meg kellene találni azt az utat, hogy önfenntartó legyen, s ha a költségek legalább 80 százalékát kitermeli, a fennmaradó részt állná az önkormányzat – fogalmazott Bodok község polgármestere.

Felnőttoktatásban a jövő

Múlt év decemberében a málnásfürdői ásványvizes kezelőközpontot a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskolának adta át Málnás község önkormányzata – számolt be lapunk érdeklődésére Szotyori Angéla polgármester.

Gáj Nándortól, az iskola vezetőjétől megtudtuk: a málnásfürdői szállodakomplexumot balneoturisztikai felnőttoktatási központtá kívánják alakítani, s ennek része lenne a kezelőközpont, de a közelben lévő mofettát is bevonnák a rendszerbe. Kovászna és Hargita megyében számtalan borvízforrás, népi feredő található, ám szakemberből hiány van, képzésükre lenne igény – sorolta az igazgató.

Egy magyarországi egyetemmel partnerségben tervezik a szakképzést, melynek gyakorlati része a kezelőközpontban is lebonyolítható, ám ez nem jelenti, hogy a nagyközönség nem látogathatja majd. Bár hosszabb folyamatról van szó, hamarosan beindul a felújítás a szállodában, a kezelőközpontot is szeretnék minél hamarabb megnyitni a látogatók előtt, emeleti termeit pedig többfunkcióssá tennék – vázolta Gáj Nándor.

Fejlesztenek, vendéget fogadnak

Bölönben a nyári hőségben is fogadja vendégeit a kezelőközpont, melyről a települést vezető Sikó Imre úgy fogalmazott, jól működik és több látogatója van, mint korábban. A létesítmény udvarán tavaly önkéntes munkával építettek egy szabadtéri medencét is – ezt főként a gyermekek látogatják – , de sokan felkeresik a másfél kilométerre található, 2016-ban felújított feredőt is – jegyezte meg a polgármester. Az ingatlan fejlesztése itt is eldöntött tény, az önkormányzat szálláshelyek kialakítását tervezi az épületben, az udvaron pedig filagóriát építenek – a faanyagot a közbirtokosság adná hozzá –, így a fürdőzők akár flekkenezhetnének is. Hétfő és kedd kivételével naponta 13 és 20 óra között fogadják a látogatókat.

Hasonló program szerint működik az előpataki kezelőközpont is, mely igencsak népszerű, a vendégek zöme Brassó megyéből érkezik. Kovács László polgármester lapunknak elmondta: az átvételt követően be sem zártak, főként hétvégén érkezik sok vendég, akiknek arra is lehetőségük van, hogy családi rendezvények lebonyolítására kibéreljék az épületet – 24 órára 1000 lejt kell fizetni. Megjegyezte, ármódosítást hajtottak végre, miután az Aquasictől ismét az önkormányzat kezelésébe került az ásványvizes létesítmény. A kádas fürdő jelenleg 15 lej, a sószoba használatáért 10 lejt kell fizetni, asztaliteniszezni 5, biliárdozni 10 lejért lehet. A felnőttek 25, a gyermekek és nyugdíjasok 15 lejért vehetik igénybe az ásványvizes medencét, a családi jegy – két felnőtt és egy gyermek számára – 50 lej. A belépő ellenében a vendégek a nyitvatartás egész ideje alatt fürödhetnek. Március-áprilisban 6–7 ezer lejes bevételt valósított meg a fürdőközpont, júniusban a legutóbbi összesítés szerint már több mint nyolcezer lejt.

A borvíz útja Hargita és Kovászna megye közös turisztikai infrastruktúra-fejlesztési programjaként indult, s összesen tizenhárom település csatlakozott hozzá annak érdekében, hogy korszerűsítsék az ott található borvízforrásokat, fürdőmedencéket, kezelőközpontokat, új pihenőpavilonokat, sétányokat építhessenek.