Regionális tűzoltóverseny Kézdivásárhelyen

Következő írásunk

Indulok vásárolni, egyúttal a szemetet is leviszem. A vásárlást megoldom, amennyire tőlem telik műanyag mentesen, de a szemetem eleve műanyag zacskóban van. Na már most, mibe tehetném? Szétválogatom én a szemetemet, de ezt sem tudom megoldani műanyag nélkül. Hány darab az a kosár (hogy ne műanyag vödör legyen), ami elférne a lakásomban papírral kibélelve? És ha elférne is, van ami szétrohadna a benne lévő akármitől, és hogyan vigyem le az egész cuccot? Külön a kosarakat, egyenként? S aztán vissza velük egyenként?