Zsúfolt program a fúvóstáborban

A hangversenyen a tanulók egyénileg, csoportosan és zenekarban is bemutatják majd tudásukat – mondta el érdeklődésünkre Musáth Gyula táborvezető zenetanár. Négy tanár vállalta az oktatást, Ugron Ernő, Cserkész Béla, Deák Attila és Mu­sáth Gyula szakterületek szerint foglalkozott a gyermekekkel. A kurzusok a zágoni kultúrotthon termeiben, a helyi iskola osztálytermeiben, valamint a szabadban is zajlanak, hiszen a kinti gyakorlás nagyon kedvező, a friss, bőséges levegő fontos a fúvósok számára.

A táborban 22 gyerek tanul, zömében zágoniak, de érkeztek Kőröspatakról, Rétyről, sőt, Cserkész Béla közbenjárására Kolozsvárról is jött egy fúvóshallgató. Az idegenből érkezetteknek fizetniük kell a szállást, kosztot is, a tábor részvételi díja pedig száz lej volt. A napi program meglehetősen zsúfolt, a gyermekek számára embert próbáló ritmust diktál. 9–11 és 15–18 óra között zajlottak az egyéni órák, este héttől a zenekari felkészülésre kerül sor – számolt be Musáth Gyula. Két dobos tanult a táborban, mindketten kezdők, most végezték az első évet – mondta el érdeklődésünkre Cserkész Béla zenetanár. Kertész Attila Nimród a dobok mögül jelentette ki: azért választotta ezt, mert szép hangszer, a dobnak meghatározó szerepe van egy zenekarban. Veress Zsombor egy vadonatúj hangszeren, harangjátékon tanul – a hangszert nemrég kapta meg a zágoni ifjúsági fúvószenekar. A harangjáték rendkívül jól beillik egy fúvószenekarba, lehet az hatvanfős is, de a harangjáték hangja mindenképp kiemelkedik az összhangban. A karácsonyi koncerten lesz majd nagy szerepe ennek a hangszernek – tudtuk meg az oktató tanártól.

A tábor zárókoncertje ma délután három órától kezdődik. Az első osztályt végzettek számára ez lesz az első nyilvános fellépés. A gyermekek egyénileg, duettben, kvartettben és zenekari felállásban is bemutatják tudásukat. Ottjártunkig a zenekar két számmal készült el, de javában dolgoztak még egy harmadik, meglehetősen nehéz darabon is. Ezt követően vasárnap a rétyi fúvóstalálkozón vesz részt a zágoni ifjúsági fúvószenekar – osztotta meg Musáth Gyula.