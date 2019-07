Csüdör Katalin, az esztelneki polgármester tanácsadója lapunk érdeklődésére arról számolt be, hogy 2000 után többször is történt próbálkozás egy néptánccsoport alakítására, de a kezdeti próbálkozások bizonyos okok miatt sorra elakadtak. 2016-ban az Esztelnekért Kulturális Egyesület vállalta fel a polgármesteri hivatal anyagi támogatásával a néptánccsoport működtetését. A kézdiszentléleki Perkő Néptáncegyüttes két táncosát, Bartók Botondot és Marthi Zsuzsát kérték fel táncoktatóknak. A Hamuvirág Néptáncegyüttes névadására 2018. november 3-án került sor. A néptáncegyüttesnek jelenleg három korosztályban – kiscsoport (I–IV. osztályosok), középső csoport (V–VI. osztályosok) és a nagycsoport (VII. osztálytól felfelé, ide tartoznak a fiatalok és a felnőtt korú tagok is) – mintegy száz tagja van. Azt is megtudtuk, hogy a Hamuvirág rendszeres fellépője a helyi rendezvényeknek, a Perkő Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozónak és ezen kívül Veszprém megyében, Nyíradonyban, Esztelnek testvértelepülésén, a Ligelaljai fesztiválon, Debrecenben pedig a Tűztánc fesztiválon is sikeresen szerepeltek. Szombaton az Ika-vári Néptáncfesztiválon lépnek színpadra. A néptáncegyüttes VII–VIII. osztályos tagjai augusztusban másodszor vesznek részt a tíznapos Nemzeti Identitás Táborban, amit idén a Vajdaságban, Tornyoson tartanak meg.