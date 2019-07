A nyári átigazolási időszakban jelentősen átalakult a háromszéki csapat játékoskerete, eddig tíz új játékost érkezett, valamint a szakmai stáb is kicserélődött. A Sepsi OSK harmadik első osztályú idényét az FC Voluntari vendégeként kezdte, Ilfov megyébe a Székely Légió is elkísérte a csapatot, egy 50 fős szurkolótábor biztatta a labdarúgókat a lelátóról. A nyáron a Cristiano Bergodi irányította együttesbe is érkeztek új labdarúgók, azonban sokkal kevesebb volt a változás.

A sepsiszentgyörgyi csapatban a nyári igazolások közül bemutatkozott a védelemben Radoslav Dimitrov, Hrvoje Barišić és Răzvan Tincu, Ioan Andrei Dumiter a csatár szerepét töltötte be, továbbá Jacob Adebanjo és a Kézdivásárhelyi SE együtteséből érkező Marius Ștefănescu csereként lépett pályára, de a nigériai játékost 20 perc után sérülés miatt le kellett cserélni.

A csapatok lassú játékkal rukkoltak elő, viszont a 7. percben a házigazdák közel kerültek a gólszerzéshez. Cristian Costin jobb oldali átadása után, a védők mögül kilépő Doru Popadiuc egy gyors labdaátvétel után jó helyzetből lőtt, a labda viszont a kapu fölött szállt el. A folytatásban többnyire a mezőnyben zajlott a küzdelem, mindkét csapat sokat hibázott, a támadójáték akadozott, ám a 23. percben ismét a házigazdák kerültek helyzetbe. Popadiuc bal oldali beadása után röviden szabadított fel a piros-fehérek védelme, majd Ion Gheorghe továbbította a labdát Mihai Căpățână irányába, aki közelről kapásból próbálkozott, de elpuskázta a lehetőséget.

A vendég csapat többnyire ellentámadásokra rendezkedett be, hosszú indításokkal próbálta átjátszani az ellenfél védelmét – rendre eredménytelenül, valamint a számtalan szögletből sem sikerült egyetlen veszélyes szituációt sem kidolgozni. László Csaba csapatának az első félidőben mindössze egy komolyabb próbálkozása volt, azonban Dumiter fejesét könnyedén védte Bozhidar Mitrev kapus.

A mérkőzés irama a második játékrészben sem változott, ezúttal a Voluntari többet birtokolta a labdát, viszont a háromszéki csapat védelmét a 70. percig nem tudták zavarba hozni. Alexandru Vlad szabadrúgása után Igor Armaș fejelt kapura, Niczuly Roland pedig magabiztosan hárította, majd nem sokkal később Costin erős lövését szögletre ütötte. A hajrában fokozatot váltott az addig kényelmesen játszó Sepsi OSK, a 88. percben akár a három pont sorsát is eldönthette volna, de Dylan Flores kapáslövését a bolgár hálóőr védte, egy támadással később pedig Nicolae Carnat került helyzetbe, átverekedte magát három védőn, de Mitrev eszén már nem tudott túljárni.

A piros-fehér mezesek először kezdték pontszerzéssel az élvonalbeli bajnokságot, ugyanis az első idényben az Astra Giurgiu, a második szezonban pedig az FC Hermannstadt vendégeként szenvedtek egygólos vereséget a nyitómérkőzésen. A még folyamatosan új játékosokat igazoló Sepsi OSK július 22-én, hétfőn 21 órától az előző idényben ezüstérmes FCSB csapatával játszik a sepsiszentgyörgyi stadionban.

László Csaba értékelt a mérkőzés után

„Az eredménnyel elégedett vagyok, hiszen minden idegenben szerzett pont értékes, a játékkal azonban nem vagyok megelégedve, ugyanis a mi és az ellenfelünk teljesítménye is felejthető volt, ha a két csapatból bárki azt mondja, hogy jól játszott, az hazudik. Úgy gondolom, sokkal többet kell dolgozunk, ha előre akarunk lépni. Véleményen szerint a Voluntari a hazai pálya előnyét élvezte, mivel irányította a játékot, mi pedig ellentámadásokra rendezkedtünk be. A hajrában volt lehetőségünk megszerezni a győzelmet érő találatot, azonban ennek az egy pontnak is örülünk. Szükségünk van még labdarúgókra, viszont most a következő, FCSB elleni mérkőzésre kell koncentrálnunk. Kilencven perc áll majd a rendelkezésünkre, hogy bukaresti csapat ellen, tudjuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesebbek, de most is egy favoritnak kikiáltott csapattal játszottunk, mégsem tudtak legyőzni. Egyelőre ki kell értékelnem a Voluntari elleni mérkőzést, és nem hagyhatom figyelmen kívül, hogy négy gyerekkel játszottunk. Nem félek attól, hogy fiatalokkal dolgozzak, és pályára küldjem őket, ha lehetőséget kapnak, bizonyítani is tudnak” – nyilatkozta a vezetőedző.

Labdarúgó I. liga, alapszakasz, 1. forduló: FC Voluntari–Sepsi OSK 0–0.

Voluntari, Anghel Iordănescu Stadion, mintegy 300 néző. Vezette: Andrei Florin Chivulete (Bukarest). FC Voluntari: Mitrev – Ricardinho, Balaur, Armaș, Vlad – Costin, Gorobsov, Căpățână, Gheorghe – Popadiuc (Stoica, 70.), G. Deac (Mihalcea, 80.). Vezetőedző: Cristiano Bergodi. Sepsi OSK: Niczuly – Ștefan, Barišić, Tincu, Dimitrov – Velev, Vașvari (Adebanjo, 59. / Carnat, 81.) – Hamed, Flores, Fülöp (Ștefănescu, 66.) – Dumiter. Vezetőedző: László Csaba. Sárga lap: Vlad (28.), illetve Vașvari (15.), Fülöp (57.).

A 2. forduló programja: FC Hermannstadt–Medgyesi Gázmetán (július 19., péntek, 18 óra), Chindia Târgoviște–FC Viitorul (július 19., péntek, 21 óra), FC Botoșani–FC Voluntari (július 20., szombat, 18 óra), Academica Clinceni–Kolozsvári CFR (július 20., szombat, 21 óra), Jászvásári Politehnica–Astra Giurgiu (július 21., vasárnap, 18 óra), Dinamo–Craiova (július 21., vasárnap, 21 óra), Sepsi OSK–FCSB (július 22., hétfő, 21 óra).