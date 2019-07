A megóvott dol­gozatok újrajavítása után tizenhét magyar- és kilenc román tagozatos diákkal többnek sikerült az érettségije, mint az előzetes eredmények szerint. Összesen az 1147 vizsgázóból 696-an érték el a hatos átlagot. Tizenhárman románból javítottak átmenőre, magyar nyelv és irodalomból öten, a kötelező tárgyból tízen és a választott tantárgyból ketten. A megyei összesítőből kitűnik, hogy főként románból olyan diákok is fellebbeztek, akik kettest, hármast értek el, esetükben semmit nem jelent a néhány tizedszázalékpont plusz, de olyan is akadt, akinek újrajavítás után csökkent a jegye.

Az augusztusi pótérettségire mától péntekig lehet jelentkezni, akik pedig a tizenkettedik osztályban egy-két tárgyból pótvizsgára maradtak, ha sikeresen leteszik, július 26-án iratkozhatnak be az őszi érettségire.