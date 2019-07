Épül-szépül az esztelneki ferences kolostor

A szerzetestől azt is megtudtuk, hogy 2015-ben leadott pályázatukat előbb egy banális hiba miatt visszautasították, majd a fellebbezésüket jóváhagyva 2017 májusában írhatták alá a gyulafehérvári székhelyű Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségen a támogatási szerződést, ami 2020 májusát jelölte meg a pályázattal kapcsolatos munkálatok befejezése és elszámolása végső dátumaként. A munkálatok közbeszerzésen való meghirdetése és a különböző engedélyek beszerzése a hároméves kifutási időből mintegy tizenhét hónapot vett igénybe. A munkálatok így csak 2018. október 31-én kezdődhettek el.

Mára teljesen elkészült a tetőszerkezet, új cseréppel fedték be az épületet, a gerendák egy részét szintén kicserélték, s megépült az új szárny is, ahol egy ötvenfős előadóterem és a kazánház kapott helyet. A kolostor keleti szárnyában levő egykori gabonás felső része egy tető alá került a kolostor többi részével. A villanyhálózat nagy része szintén elkészült, s helyére került a központi fűtés csövezete és a fűtőtestek egy része is. A tizenkét cellában külön illemhelyet alakítottak ki. Az épület külső vakolata le van verve. Jelenleg áll a munka, ami a 114-es kormányrendeletnek tudható be – magyarázza okát Szilveszter testvér, aki szerint a bürokrácia útvesztői mellett a legnagyobb gondot elsősorban a 114-es kormányrendelet okozza, hiszen a pályázati pénzösszeg akkor lett volna elegendő, ha a a kormány nem emelte volna meg az építkezésben alkalmazott minimálbért. „Igazából még nem tudjuk, mekkora összeg fogyott el. A szünet ideje alatt a kivitelező cég ennek függvényében újraszámolja az elvégezett munka utáni költségeket, várjuk, hogy mire lesz szükség. Kétségtelen, hogy a költségeink jelentősen megemelkedtek, a keret biztos, hogy nem lesz elegendő” – vélekedett a kolostor vezetője, aki végigkalauzolt a felújítás alatt álló kolostorban.

Szilveszter testvér azt is elmondta, hogy ez év februárjában tette közé a Fogjunk össze az esztelneki ferences kolostor felújításának érdekében elnevezésű felhívást. A segítségkérés hála Istennek nem talált süket fülekre, hisz többen voltak, akik már reagáltak rá, és banki átutalásos adományukkal siettek segítségükre, illetve olyan magánszemélyek is akadtak, akik kézbe adták támogatásukat, de érkezett adományként faanyag is már. Esztelnek egyik magyarországi testvértelepülése, Segesd község önkormányzata és az Alapítvány Segesdért egy-egy millió forinttal támogatta a kolostor helyreállításával kapcsolatos munkálatokat. A helyi és a megyei önkormányzat szintén támogatja a felújítást.

„Eddig is sokszor tapasztaltam a gondviselő Isten jóságát, olyan problémák oldódtak meg, amikre én nem lettem volna képes, és mégis megoldódtak. Ezért bizakodom abban, hogy a végén csak megvalósul ez a terv. A kolostor nem az én egyéni ügyemet szolgálja, hiszen én ma itt vagyok, és holnap már lehet, hogy nem, de ha tovább is helyeznek, a kolostor marad, az, amit befektettünk, marad, az itteniek és mindannyiunk büszkeségére és örömére szolgál” – zárta a beszélgetést a ferences testvér.

A kolostor felújítási munkálataihoz bárki hozzájárulhat. Számlaadatok: Ordinul Franciscanilor din Estelnic / Ferences kolostor, Esztelnek, cím: Estelnic / Esztelnek, irányítószám: 527143, házszám: 163. Román lejes bankszámlaszám: RO13RNCB0127007532970001; magyar forintos számlaszám: RO72RNCB0127007532970006; eurós számlaszám: RO29RNCB0127007532970004; BIC: RNCBROBU; bank neve: Banca Comercială Română, Piaţa Gábor Áron nr. 17, Tg. Secuiesc, jud. Covasna.