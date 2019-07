Jó célért tekertek Kézdivásárhelyen

Az adománygyűjtő akció szavazásának eredményeit figyelembe véve, az idei fő cél egy játszótér kialakítása az Achim András utcában levő speciális óvoda részére. Ugyanakkor, hogy a rendezvény a helyi közösség és a városba látogatók hasznára is lehessen, egy okospadot is felállítanak a város területén, ahol telefon, tablet, laptop tápegységeit lehet majd feltölteni. A Tekerj egy jó célért! kerékpáros akció ötödik kiadására 859 bringázó (480 felnőtt és 379 gyermek) nevezett be. Minden egyes kör 5 lejt ért, amit a bringások szponzora fizetett be aszerint, hogy hány ilyen kör teljesítésére tartotta képesnek támogatottját.

A benevezett bringások összesen 4141 kört, azaz 17 392 kilométert teljesítettek. Az eredmény várakozáson felüli volt, hisz a gyűjtött összeg meghaladja a 29 645 lejt. Minden részt vevő bringás trikót, térképet, pecsételőlapot, ásványvizet és édességet kapott az akció ideje alatt. Idén is a legtöbben – ötszázan – a Zarah Moden és a New Fashion készruhagyár színeiben kerékpároztak. Szintén a két nadrággyár támogatását élvezte a KSE kerékpárszakosztálya, a Kendu Egyesület, a Crossfit, valamint a Functional Fitness csapat is. Százhúsz résztvevővel képviseltette magát a Nexxon Kft., 109-cel a Secuiana Rt., majd számbelileg a legtöbb bringással a Manna Egyesület, a Senso Kft. és a kézdivásárhelyi Rotary Klub következett.

A Tekerj egy jó célért! ötödik kiadásának a legidősebb résztvevője a 83 éves Ferencz Gábor volt, aki többször is megtette a kijelölt távot, ezért teljesítményét a szervezők a Senso Kft. különdíjával jutalmazták. A hét körön felül tekerő aktív résztvevők a tombolahúzás során különböző meglepetésekkel térhettek haza. A legeredményesebb gyűjtő Bakó-Fazakas Bátor lett, aki 145 lejt gyűjtött részben a tekerés és részben az adományok révén, így ő vihette haza a HKA-különdíjat.

A Kézdivásárhelyi Nők Egyesületének tizennégy tagja több mint ezer általuk készített süteménnyel kínálta meg a bringásokat. Ugyanakkor a Székely Pékség is házi süteményt kínált, a Székely Vendéglő pedig szendvicseket készített az önkénteseknek. A bringások elsősegélyéről a sepsiszentgyörgyi Salvatore Egyesület önkéntesei gondoskodtak.