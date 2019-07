A döntés nyomán a nyolcéves Sorina továbbra is örökbefogadó szüleinél, a román-amerikai kettős állampolgársággal rendelkező Săcărin házaspárnál maradhat. Múlt héten a craiovai ítélőtábla elutasította a legfőbb ügyész másik igénylését is, amelyben az örökbefogadás érvénytelenítését kérte. A gyermek helyzete azután került a médiafigyelem középpontjába, hogy júniusban felvételek jelentek meg arról, amint egy ügyész maszkos rendőrök kíséretében kivonszolja nevelőszülei otthonából, miközben Sorina nagyon sír, és azért küszködik, hogy ne szakítsák el hivatásos nevelőanyjától, aki hét éven át nevelte, és nem volt hajlandó lemondani róla, noha kétszer is elutasította a kislány örökbefogadását, és a gyermekjogvédelmi hivatal szerződést is bontott vele. Sorina egyébként az elmúlt években többször is volt kórházban, nem egyszer alultápláltság miatt. (ziare.com)

ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK. Búvárfelszerelések között elbújt iraki határsértőkre bukkantak a román hatóságok a Vidin-Calafat közúti határátkelőnél. A Franciaországba tartó furgonnal egy török állampolgár jelentkezett csütörtök délután határátlépésre a bolgár–román határon. A menetlevél szerint búvárfelszereléseket tartalmazó rakomány alapos átvizsgálása során kilenc – 17 és 28 év közötti – iraki férfi került elő, akik elmondásuk szerint egy nyugat-európai országba akartak eljutni. A gépkocsivezető és szintén török állampolgárságú kísérője azt állította, hogy nem volt tudomása a raktérben elbújt illegális bevándorlókról. A két ország közötti kitoloncolási egyezménnyel összhangban a határsértőket és a jármű vezetőfülkéjében utazó, embercsempészettel gyanúsított két török állampolgárt a román határrendészek átadták bolgár kollégáiknak, hogy lefolytassák velük szemben az eljárást. (MTI)

JÓ ÜZLET. 70–75 millió eurót hoznak Kolozs megyének a nyári zenei fesztiválok, az Untold és az Electric Castle: kaszálnak a kocsmák, éttermek, gyorsétkezdék tulajdonosai, de a szállásadók is. Az Untold alatt szerencsésnek mondhatja magát az, aki 100 euróért tud szobát bérelni, 2–3 szobás lakásokat jóval 1000 euró feletti áron is kínálnak. A pénzügyminisztérium adatai szerint a legnagyobb romániai zenei rendezvénynek, az Untoldnak tavaly 68,4 millió lej bevétele volt, 15,3 százalékkal több, mint tavalyelőtt. A pénz nagy része jegyeladásból származik, de a főtámogató Ursus és Kaufland 1–1 millió euró körüli összeggel száll be a buliba. A nyereség a bevételnél is nagyobb arányban nőtt. Az eseményt szervező, 8 személyt foglalkoztató Untold Kft. ugyanis 2017-ben még csak 4,3 millió lej profitot ért el, tavaly azonban már 7 milliót. A négynapos fesztiválon tavaly 355 ezer jegyet adtak el (ez mintegy 100 ezer egyéni látogatót jelent, mivel ha valaki négynapos bérletet vett, akkor négy résztvevőként jelenik meg a statisztikában), idén 370 ezerre, köztük 40 ezer külföldire számítanak. A kolozsvári fesztiválra a napijegy ára 57 euró, a bérleté 169, a VIP bérleté pedig 339 euró, de ezért a pénzért némi enni- és innivaló is jár és testközelbe lehet kerülni sztárokkal is. A vezető romániai fesztiválok közül tavaly a bonchidai Electric Castle fejlődött a leglátványosabban. Bevételei 51,1 százalékkal nőttek, 26,9 millió lejre, aminek köszönhetően a tengerparti Neversea-t megelőzve immár Románia második legnagyobb zenei rendezvénye. (Maszol)