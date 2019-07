– Június 28. és július 7. között Marosvásárhely és környéke adott otthont a Multisport Európa-bajnokságnak, ahol duatlonban, akvatlonban, krossztriatlonban, krosszduatlonban, középtávú triatlonban és akvabike-ban tette próbára magát több mint 2000 sportoló. Ez az esemény az országban mennyire lendítheti előre a duatlon és triatlon népszerűségét?

– Hatalmas előrelépés, hogy a Multisport Európa-bajnokság szervezési jogát megkapta Marosvásárhely, ami nagy diplomáciai munka eredménye. Az előző években felvezetésként már rendeztek krosszduatlon- és krossztriatlon-kontinensviadalt, azonban a Multisport jóval nagyobb falatnak számít, hiszen több sportágnak kellett helyet biztosítani, mivel a terepversenyek mellett duatlon és középtávú triatlon, valamint akvatlon és akvabike is volt. Véleményem szerint egyelőre nehéz lenne megmondani, hogy a Multisport Eb által népszerűbbek lettek az országban ezek a sportágak vagy sem, viszont én azt vettem észre, a bukaresti versenyzők nem használták ki a lehetőséget, hogy Románia Európa-bajnokságot rendezett, és nemes egyszerűséggel nem vettek részt.

– Egy Európa-bajnokságot komoly felkészülés előz meg, esetedben mennyi ideig tartott és hogyan sikerült?

– Nagyon hosszú felkészülésen vagyok túl, ugyanis februárban utaztam Thaiföldre, ahol másfél hónapot töltöttem, majd részt vettem a Taitung Puyuma fél-Ironman-versenyen, amelynek Tajvan adott otthont. Elsőként értem célba, az időeredményem és a teljesítményem is rendben volt, szóval megterhelő alapozás után jól sikerült a verseny, így bizakodó voltam a folytatást illetően. A felkészülést itthon folytattam, majd a Bucegi-hegységbe vonultam magaslati edzőtáborba, ahol közel három hetet töltöttem. Többnyire trópusi körülmények között készülök, mivel tisztában voltam a magaslati edzések jótékony hatásával, így 2000 méter magasan futottam, kerékpároztam és úsztam. Az első napokban a hidegebb időjáráshoz, oxigénhiányhoz alkalmazkodtam, volt pár könnyebb edzésem, majd emeltem a fokozatot. Az elején néha fájt a fejem és a légzés kicsit nehézkesebb volt, viszont hamar hozzászoktam a magaslathoz. A futás egyszerű volt, hiszen hatalmas területen tudtam kergetőzni magammal. A futópályát épp abban az időszakban újították, amikor ott voltam, így a résztávos edzéseket nem tudtam végrehajtani. A Bucegi remek hely kerékpározásra, ám többször eláztam, és néha inkább bent tekertem. Hetente kétszer lejártam a hegyről a legközelebbi 25 méteres medencébe, ami 50 kilométerre volt tőlem. Emellett még hetente kétszer úsztam a hotelben egy kisebb medencében, ahol egy saját készítésű övvel és egy gumikötéllel rögzítettem magam a medence létrájához és egy helyben úsztam. Bár a vasárnapok pihenő napok voltak számomra, általában ilyenkor is aktív voltam, többnyire túráztam.

– A Multisport Európa-bajnokságon a középtávú triatlonversenyen álltál rajthoz, végül a nyolcadik helyen végeztél, vagyis elmondható, hogy nem az elvárásoknak megfelelően sikerült. Visszatekintve szerinted mi lehetett a probléma?

– Számomra az Eb volt a csúcsverseny az első fél évben, jól kellett volna sikerülnie. Négy óra alatt teljesítettem az 1,9 km úszást, 82 km kerékpározást és 20 km szaladást, végül pedig a nyolcadik helyen értem célba. Az orosz Andrey Bryukhankov lett az Európa-bajnok, valamint a portugál Filipe Azevedo és a szlovén Domen Dornik állhatott dobogóra. Az eredményemmel nem igazán vagyok elégedett, őszintén még mindig nem tudom, mi volt a probléma. Úgy gondolom, kis hibákat vétettem, a verseny nem alakult úgy, ahogy szerettem volna, de egyelőre teljesen még nem fejtettem meg az okot. Kicsit rágörcsöltem az Eb-re, hiszen hazai pályán versenyezhettem, viszont nem annyira, hogy emiatt ne sikerüljön.

– Július 21-én Svájcban állsz rajthoz egy Ironman-versenyen. Milyen célokkal vágsz neki a megmérettetésnek?

– Az Eb középtávú verseny volt, ezúttal pedig hosszú távú viadalra készülök, ahol 3,8 km úszást, 180 km kerékpározást és 42 km futást kell teljesítenem. Az elmúlt két hónapban nem végeztem olyan edzést, ami egy Ironman-versenyhez szükséges lenne, így a következő napokban kicsit másképp készülök, azonban azt gondolom, hogy 15 év rutin most kicsit a segítségemre lehet. Nincs rajtam nyomás, ha összejön egy top tízes helyezés, nagyon fogok örülni neki, ha pedig az első tíz után érek célba, akkor sem leszek csalódott.

– Az utóbbi három évben Európában és Ázsiában felváltva versenyzel. Milyen számodra a szélsőséges melegből más éghajlatra váltani?

– Tavalyelőtt Északon is rajthoz álltam, ezúttal viszont kerülöm, mert nagyon nem fekszik nekem, számomra túlságosan hideg van. Európában szeretek versenyezni, úgy gondolom, jelenleg jó az, hogy két lábon állok, és mindkét kontinensen próbára teszem magam. A körülmények teljesen másak, viszont úgy gondolom, az ázsiai nekem jobban fekszik, mert hozzászoktam a nagy meleghez, tudom kezelni azokat a helyzeteket. A két mezőny más színvonalat képvisel, az ázsiai résztvevők köre szűkebb, viszont azt erősebbnek mondanám. Az európai élvonal is nagyon erős, azonban többen állnak rajthoz egy versenyen. Az nem is kérdés, hogy Ázsiában a körülmények sokkal nehezebbek, viszont Európában az úszás jobban fekszik, mert sok a résztvevő, és olyankor a középmezőnnyel szoktam kijönni a vízből, míg Ázsiában az utolsó egyharmad között teljesítem az első próbát. Az úszáson nagyon nehéz javítani, főleg edző nélkül, egyedül. Az Európa-bajnokságon nem ment rosszul, hiszen a felkészülési időszakban Thaiföldön csapatban is tudtam edzeni a német világbajnokkal, a francia bajnokkal, és abban az időszakban nagyon jól teljesítettem, viszont a versenyen egyáltalán nem jött ki a lépés.

– Beszámolókat, motivációs előadásokat is tartottál az elmúlt években Erdély-szerte. Miért tartod ezeket fontosnak?

– Ha tapasztalatra tettem szert, azt szeretném továbbadni, mert próbálok a társadalom hasznára lenni. Nagyon sok mindent kapok, és néha van bennem egy olyan érzés, hogy egy sportoló több mindent tudna tenni. Jólesik, ha segíteni tudok, feltölt egy jól sikerült motivációs előadás, ha látom a résztvevőkön, hogy érdekes információval szolgáltam számukra. Amikor legelőször hazajöttem Ausztráliából, élménybeszámolót tartottam, azóta pedig szintet léptem, mert legutóbb motivációs előadásom volt. Az előadás-sorozatokat a jövőben is szeretném folytatni, egyelőre nem fogalmazódott meg bennem egy konkrét téma. Valószínűnek tartom, hogy decemberben több előadást is szervezek, azonban időre van szükségem, mert azt is elő kell készíteni, fel kell építeni.

– Versenyzés tekintetében még jó pár év benned van. Hogyan látod, hová tudsz még eljutni? Milyen szintre fejlődhetsz?

– Eddig úgy voltam vele, hogy még van előttem egy nagy lépcsőfok, viszont most úgy látom, hogy azt az egy nagyot több kicsire kell bontani, és úgy léphetek szintet. Úgy gondolom, tavaly el kezdtem ismét erősödni, ezt pedig idén is folytattam, viszont ezt megelőzően úgy két évig nagyon nehéz időszakom volt, úgy éreztem, hogy stagnálok. Arra a helyzetre nem reagáltam megfelelően, mert még jobban el kezdtem terhelni magam, így a fáradtság még jobban kiütközött rajtam. Azt mondom, hogy még tíz évig szeretnék versenyezni, hiszen Ironmanben 35 éves kor után lehet csúcsra érni, akkor versenyeznek a hosszú távú hárompróbások a legjobban. Vannak olyan sportolók is, akik 40 felett is rajthoz állnak, én egyelőre nem tudom, hogy közéjük fogok tartozni vagy sem. Eddig nagyon sok munkát fektettem a karrierembe, szóval legalább öt évig még versenyzek.

– Az utóbbi években a versenyzés mellett az arculatépítésre is nagy hangsúlyt fektettél, mivel aktív vagy a közösségi médiában, blogot írsz, szerepelsz a médiában, kapcsolatot tartasz a támogatókkal, emellett pedig saját márkád is van: I deal with challenges, vagyis Legyőzöm a kihívásokat.

– Az arculatépítés is olyan, mint a profi sport, foglalkozni kell vele, időt kell rá szánni, mert manapság ez is nagyon fontos. Sajnos, egy sportoló csak az elért eredményekkel nem tudja eladni magát, hiszen támogatókat kell keresni, népszerűsíteni kell magunkat, ami a közösségi médiában megy a legkönnyebben. Az egész arculatépítés is fejlődik, látjuk, hogy mások hogyan művelik, saját ötleteink is vannak, valamint a legfontosabb, lazának kell lenni, nem szabad átesni a ló túloldalára, meg kell találni az egyensúlyt az edzések és a brandépítés között. Az I deal with challenges egy képviselet lett, ha bármilyen rendezvényt szervezek, akkor ezen név alatt fut. Nem akartunk ebből az egészből pénzt kivenni, inkább motivációs céllal alkottuk meg, és úgy gondolom, most már az emberek hozzám tudják kötni.

– A következő fél évben milyen versenyeken tervezel indulni? Hogy néz ki a versenynaptárad?

– A svájci Ironman után lesz egy kicsit nyugodtabb időszakom, úgy tervezem, hogy egy hétig pihenni szeretnék. Ezt követően egy hónap csendesebb lesz, természetesen edzeni fogok, de nem teljes erőbedobással, inkább csak szinten tartom magam, mert decemberig szeretnék versenyezni, így figyelnem kell arra, hogyan készülök a folytatásban. Úgy tervezem, hogy Európában készülök a következő időszakban, aztán innen megyek versenyezni, szeptemberben lesz egy megmérettetés Kínában, október végén Malajziában lenne egy Ironman, zárásként pedig az év vége felé Argentínában versenyeznék, ahol lesz egy kontinentális bajnokság.