Jól sikerült az új autó bemutatkozása a 2019-es ralibajnokságban, miután a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor és kolozsvári navigátora, Rareş Fetean az RC4-es (a volt 7-es) géposztályban az első, a kétkerék-meghajtású (2FWD) autók között az ötödik, míg összetettben a tizennegyedik helyen fejezte be a Hargita Gyöngye Rali 27. kiírását. A Székelyudvarhely és környékén megrendezett viadal az idei pontvadászat negyedik futama volt.

Mint arról az elmúlt héten beszámoltunk, Szabó Csongorék szerdán kapták meg az M-Sport által épített új Ford Fiesta R2T-t, így sok reményt nem fűztek a Hargita Gyöngye Ralihoz, ám minden elvárásukat felülmúlva teljesítették a szomszédos megyei megmérettetést. Igaz ehhez kellett a Mihnea Mureșan (Peugeot 208 R2) kiesése is, aki még a székelyudvarhelyi nullázás ellenére is vezeti az RC4-es géposztályt. Ugyanebben a kategóriában érdekelt Szabóék a hargitai rali pénteki napját egy harmadik helyezéssel kezdték, majd következett egy újabb harmadik pozíció és a városi gyorsot, azaz a Dietrich Árpád-szuperspeciálist a negyedik legjobb idővel fejezték be. Ez azt jelentette, hogy a géposztályukban a második helyen álltak, a kétkerekesek közt hatodikok és összetettben tizenhetedik voltak.

A szombati nap már jobban alakult a szentgyörgyi/kolozsvári párosnak, hiszen az első gyorsaságin második helyet mentek, amivel átvették az RC4-ben a vezetést, amit mindvégig meg is tartottak. Ezután következett további öt második helyezés, de becsúszott egy harmadik és egy negyedik pozíció, de jó tempójuknak köszönhetően Szabóék egy szakaszgyőzelmet is elkönyveltek, hiszen a 11. gyorsaságin nem találtak legyőzőre. Végül a Szabó Csongor–Rareş Fetean duó az RC4-es géposztályban az első, a kétkerék-meghajtású (2FWD) autók között az ötödik, míg összetettben a tizennegyedik helyen fejezte be a Hargita Gyöngye Rali 27. kiírását.

– Nehéz versenyen vagyunk túl. Bonyolult az új Fordot megszokni, hiszen teljesen másképpen kell vezetni, mint a régi Fiestát. Kemény volt a pénteki nap, s a városi gyors után leültünk a fiúkkal és kibeszéltük, kiveséztük az eseményeket, megosztottam velük a tapasztalataimat és kaptam egy-két jó tanácsot is. Emiatt szombaton már optimistábban álltam rajthoz, és az utolsó két gyorson már kezdtem érezni az autót. A géposztályunkban szerzett első hely nem rossz, ám az autónk többet tud. Erősebb és versenyképesebb, mint az előző, de még idő kell, hogy megszokjam – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó, aki örül a hétvégi eredményüknek és roppant bizakodó a két hét múlva esedékes Szebeni Rali előtt.

Az idei Hargita Gyöngye Ralit tizenegy – a lehetséges tizenkettőből – szakaszgyőzelemmel Simone Tempestini nyerte meg, aki nagyszerű versenyzéssel utasította maga mögé az egész mezőnyt. A második helyen Bogdan Marișca, míg a harmadikon Dan Gîrtofan végzett.

Eredmény: * RC4: 1. Szabó Csongor/Rareș Fetean (Ford Fiesta R2T) 1:09:36.2 óra, 2. Alexandru Gheorghe/Ciprian Solomon (Peugeot 208 R2) 1:09:46.1 óra (+9.9 mp), 3. Eugen Caragui/Robert Fuș (Peugeot 208 R2) 1:09:52.9 óra (+16.7 mp) * 2FWD: 1. Adrian Teslovan/Cseh Vajk Imre (Citroën DS3 R3T Max) 1:07:21.1 óra... 5. Szabó/Fetean (Ford Fiesta R2T) 1:09:36. 2 óra (+2:15.1 perc) * összetett: 1. Simone Tempestini/Sergiu Itu (Hyundai I20 R5) 1:00:24.2 óra, 2. Bogdan Marișca/Borbély Károly (Ford Fiesta R5) 1:01:46.1 óra (+1:21.9 perc), 3. Dan Gîrtofan/Tudor Mârza (Škoda Fabia R5) 1:02:02.9 óra (+1:38.7 perc)... 14. Szabó/Fetean (Ford Fiesta R2T) 1:09:36.2 óra (+9:12 perc).

A RC4-es géposztály állása: 1. Mihnea Mureșan (Peugeot 208 R2) 70 pont, 2. Eugen Caragiu 63 pont, 3. Alexandru Gheorghe 61,6 pont, 4. Szabó Csongor 40 pont.

A román Dunlop ralibajnokság július 26–27-én a Szeben Ralival folytatódik.