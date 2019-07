Märcz Tamás szövetségi kapitány eggyel kevesebb játékost nevezhetett az összecsapásra, mivel Kardos Gergely júniusban eltiltást kapott három FINA-szervezésű találkozóról a belgrádi világliga szuperdöntőjében elkövetett ütéséért. A szakember döntése értelmében Pohl Zoltán maradt ki. Az új-zélandiak lelkesedésben nem szenvedtek hiányt, és fizikálisan is rendben lévőnek tűntek, de a két csapat között óriási volt a játéktudásbeli különbség.

A magyarok így könnyedén, lazán játszottak, a műanyag legyezőkkel ütemesen tapsoló, főként középkorúakból álló, mintegy háromszáz helyi néző pedig elsősorban arra várt, hogy egy új-zélandi gólnak is örülhessen. Erre a második negyed közepéig kellett várni. A nagyszünetben már tíz gól volt a különbség. A találkozó egyik legérdekesebb jelenete az volt, amikor egy kontra után Mezei Tamás haza akarta tenni a labdát csapattársának, azonban nem vette észre, hogy ott egy új-zélandi játékos is van, aki ki is használta az ajándéklehetőséget.

A magyar válogatott a folytatásban sem állt le, komolyan vette ellenfelét, amelyet végül úgy győzött le 24–4-re, hogy minden mezőnyjátékos betalált.