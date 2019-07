Letiltanák a nyári juhexportot

bokor gábor » Andriuikaitis szerint a júliusban tervezett export során az állatok nagyon magas hőmérsékleti értékeknek vannak kitéve, ilyen körülmények között az előírások tiltják az állatok szállítását. A biztos ugyanakkor felrója, hogy a román hatóságok ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy a hasonló esetek elkerülése végett módosítják a vonatkozó törvénykezés előírásait az Európai Bizottság korábbi véleményezése alapján. Mindez azonban nem történt meg – írja Andriuikaitis.

Az Eurogroup for Animals szervezet szerint a 70 ezer juh szállítását a Kuweit Livestock Transport and Trading (KLTT) tulajdonában lévő Al Shuwaikh nevű hajóval kívánják lebonyolítani. A szállítmány célországai Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek, ahol augusztusban kerül sor a „Feláldozás fesztiváljára”. A KLTT korábban egy ausztráliai juhszállítmány okán került célkeresztbe. Az Eurogroup szerint az utóbbi évtizedekben a cég hajóin több mint egymillió juh vesztette életét a rossz szállítási körülményeknek köszön­hetően.

Mindezek ellenére Viorica Dăncila miniszterelnök épp az elmúlt csütörtökön jelentette be: Románia megkezdi a juhexportot az arab országokba. Hivatalos látogatáson volt az Egyesült Arab Emírségekben, Kuvaitban, Katarban, és azt tapasztalta, hogy ott jó lehetőség van a romániai termékek értékesítésére, jelentős eladási piacot jelentenek, ami ráadásul romániai befektetéseket is eredményezhet. Dăncilă elmondása szerint havonta 30 ezer juhra van igény, ezért elkezdik az élő állatok kivitelét.

Az Animals International Romania már júniusban levélben értesítette az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság vezetőjét, Geronimo Brănescut arról, hogy a Perzsa-öböl övezetében a nyári hónapokban a hőmérséklet éjszaka sem csökken 38 Celsius-fok alá, nappal árnyékban is 45–50 Celsius-fok van. Épp ezért nyomatékosan kérték: a nyári időszakban állítsák le az állatok kivitelét a Perzsa-öböl övezete felé.

Simon György sepsiszentgyörgyi juhos gazda, a Kovászna Megyei Juhtenyésztők Egyesületének tagja érdeklődésünkre elmondta: az arab országok felé irányuló export nagyon fontos a Kovászna megyei bárányok, selejt juhok értékesítése terén. Az országban kevesen fogyasztanak juhhúst, ősszel van kisebb igény rá. A juhágazat bajban van, főként a munkaerő hiánya miatt. Ha az eladási lehetőségek is csökkennek, akkor biztosan tovább fog apadni a megye juh­állománya. Két-három évvel ezelőtt 200 ezer juh volt a megyében, mostanra alig 170 ezer maradt – számolt be Simon. Azt is elmondta, a hírek szerint a volt Casalco vágóhidat újraindítják, juhok és marhák vágására rendezik be. Ez nagy lehetőséget jelentene a juhtenyésztők számára, megoldódna az értékesítés problémája. Mivel helyben nem volt vágási lehetőség, húsvét időszakában 12 ezer háromszéki bárányt Temesváron vágtak le, a haszon nagy része is oda irányult – értékelte a juhtenyésztő.