Van már igénylő a biztosítások megtérítésére

Cătălina Savin, a megyei vidékfejlesztési hivatal igazgatónője értesített arról, hogy a megyénkbeli gazdák is kezdték igényelni a kifizetett biztosítási összegek részleges megtérítését. Az igazgatónő pénteki adatai szerint országszinten mindössze 351 mezőgazdasági cég vagy magánszemély töltött fel pályázatot az országos vidékfejlesztési ügynökség számítógépes rendszerébe. A megyéből az említett napig öt pályázat érkezett be.

A 17.1-es számot viselő intézkedés, amely a Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás nevet viseli, április 1-jétől pályázható, keretösszege 42,8 millió euró, s letevésének utolsó határideje november 30., eddig lehet feltölteni új pályázatokat az ügynökség számítógépes rendszerébe. Az igazgatónő elmondása szerint ez az első szakasz, amely a tavaszi kultúrák biztosítását támogatja, az év vége felé egy újabb szakaszban az őszi kultúrák biztosítását segítik. Az intézkedés lényege, hogy a biztosítótársaságoknak kifizetett biztosítási összeg egy részét pályázat útján az ügynökség visszatéríti a pályázónak. Az előírás szerint a pályázónak egy biztosítótársaságnál a teljes gazdaságát vagy valamely kultúrájának összes területét, illetve állatait be kell biztosítania a szárazság, forróság, árvizek, jég, kora vagy késő tavaszi fagy, vihar, nagy erősségű záporok, hosszan tartó túlzott csapadék, valamint a karanténlistán szereplő növény- és állatbetegségek okozta károk ellen. Az intézkedésre pályázhatnak mind a fizikai, mind a jogi személyek mezőgazdasági vállalkozásai.

Feltétel, hogy a pályázó 18 éven felüli és aktív mezőgazdász legyen, rendelkezzen egy biztosítótársasággal kötött szerződéssel, melyben a biztosított kultúra egész területének kell szerepelnie. Az igénylőnek az őszi, tavaszi kultúrákra, ültetvényre a szerződésben a fentebb említett károkozók (szárazság, forróság, árvíz, jégkár stb.) legalább egyikére kell szerződést kötnie. A növénytermesztésben a prémium csak a megfelelő kultúrákra kötött biztosítások esetében fizethető ki (tavaszi vagy őszi kultúrák). Azon növénykultúráknál amelyeket többször betakarítanak egy év alatt (pl. többszöri kaszálás), a biztosítási szerződés minden egyes betakarításra érvényes kell legyen. Az igényelhető prémium értéke a gazdaság nagyságától, SO-értékétől függ. A biztosítótársaság felé kifizetett összeg 70 százalékát fizetik vissza a kisgazdaságoknak (a 11 999 euró SO alatti gazdaságoknak) a 12 000 SO eurónál nagyobb gazdaságok esetében pedig a teljes összeg 55 százalékát. Minden egyes növényfajnak hektáronként, és minden egyes állatfajnak és kategóriának megfelel egy SO euró érték, ezeket összesítve kiszámítható egy gazdaság teljes értéke (nagysága), SO euró értékben kifejezve. A pályázni óhajtók az elkészített pályázataikat on-line kell feltöltsék az országos ügynökség számítógépes rendszerébe. Az eligazító füzet, a kitöltendő üzleti terv modellje és a csatolandó igazolások, dokumentumok listája megtalálható az ügynökség honlapján: www.afir.info.

Cătălina Savin arról is értesített, hogy más intézkedéseknél is tettek le pályázatokat a napokban a megyéből. Három érkezett be az 5.1-es intézkedésre, amely az Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó, időjárási és természeti kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása nevet viseli. Az intézkedést célirányosan az afrikai sertéspestis visszaszorítására és felszámolására indították, s a pályázatok letevésének utolsó határideje június 30. volt. Az 5.1-es intézkedésnél két alössze­tevőre osztották a pályázható összeget, 7,415 milliót a magáncégek, szövetkezetek és termelői csoportok pályázataira, 7,36 millió eurót pedig a közintézmények (az állategészségügyben felelős hatóságok, tanácsok amelyek adminisztrálásába tartoznak a határátkelő helyek és vadászterületek) számára. Az első kategóriába tartozó cégek a pályázati támogatásból fertőtlenítő felszereléseket vásárolhatnak, a biobiztonságot szavatoló anyagokat szerezhetnek be, vagy építhetnek öltözőket, tusolókat a megfelelő felszereléssel a farm alkalmazottjai számára, s védőkerteket is építhetnek amelyek megakadályozzák a vaddisznók érintkezését a házi sertésekkel. Ide két megyénkbeli sertéstenyésztő cég tett le pályázatot.

A közintézmények alösszetevőnél a megyei állategészségügyi hatóság is pályázik, a 64 ezer eurós támogatásból labor- és diagnosztikai felszereléseket szeretne vásárolni. Ugyanakkor még beérkezett hozzájuk egy partnerségi pályázat is a 16.4-es intézkedés keretében, amely a Piaci szereplők partnerségi kapcsolatainak és a helyi piacok kialakításának támogatása nevet viseli. Ez a megyében az ötödik ilyen típusú pályázat, négy partnerség már sikeresen pályázott az előző években és megkapja a maximális 100 ezer euró, önrész nélküli támogatást. Cătălina Savin igazgatónő arról is értesített, hogy pénteken az országos ügynökség honlapján (www.afir.info) megjelent a kisgazdaságok támogatását célzó pályázat (6.3-as intézkedés) végleges eligazító füzete. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy hét, legtöbb tíz nap múlva elindul a kiírás és fogadják a pályázatokat a 15 ezer eurót kitevő támogatásra.