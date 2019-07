A medvepopuláció nagyságára vonatkozó statisztikákat a vadásztársaságokkal együtt készítette el az ügynökség, 2013-ban 1173-ra, míg 2019-ben 1613-ra becsülték a megyénkben élő medvék számát. Erről Gheorghe Neagu intézményvezető számolt be lapunk érdeklődésére, aki azt is elmondta, a megye nagyságához és erdős területeihez viszonyítva az optimális egyedszám 300–400 fő lenne. 2013-ban 58 medvetámadást, 2014-ben 176, 2015-ben 58, 2016-ban 120, 2017-ben 248, tavaly pedig 230 ilyen esetet jegyeztek hivatalosan a megyében. A környezetvédelmi ügynökség vezetője szerint azért nem jelent minden medvetámadást a lakosság, mivel ezt bonyolult bürokratikus folyamat követi, van, akit a kárpótlások körüli bizonytalanság, a kifizetések késlekedése gátol ebben, előfordult, hogy utóbbi miatt pert is kezdeményeztek a gazdák.

A károkról 2013-ig vissza­menőleg készült megyei össze­sítő szerint a legtöbb juh – közel 600 – tavaly esett medvetámadás áldozatául, de tavalyelőtt is közel 300-at pusztítottak el a nagyvadak megyeszerte. Az elmúlt hat évben és idén közel 1170 juhot, 192 tehenet, 30 sertést, 12 lovat, 179 méhcsaládot, s több mint 450 szárnyast öltek meg a medvék. A háztáji gazdaságok mellett a mezőgazdasági területeken is taroltak a nagyvadak, az előző évben 25 hektár kukorica, 12 hektár répa és 122 gyümölcsfa látta kárát a medvelátogatásoknak, tavaly­előtt közel 1400 hektár búza mellett 12 hektár napraforgót, valamint 40 hektár kukoricát is tönkretettek. Gheorghe Nea­gu megjegyezte, a legtöbb kárt Erdővidékről, Nagybaconból, Magyarhermányból, Barót térségéből jelentik, de Csernátonban, Torján is sok gondot okoznak a medvék, s aggodalomra ad okot, hogy lakott területen is egyre gyakrabban előfordulnak. Hetente több alkalommal kérik kollégái közbenjárását a károk felmérésében, előfordult, hogy naponta három-öt esetet is jelentettek egyszerre – mutatott rá.

A háromszéki vadásztársaságok 2017 szeptembere óta 65 kilövésre vonatkozó dossziét állítottak össze, 31 esetben jóváhagyták igénylésüket – ezek nyomán 29 medvét ki is lőttek –, áthelyezésre egy példányt javasoltak. A minisztérium honlapján közzétett statisztika szerint ugyanebben az időszakban országszerte több mint 360 kilövést célzó kérés futott be a szaktárcához, amit 132 egyed esetében engedélyeztek, 189 esetben viszont elutasították.