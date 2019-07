A baj június 7-én következett be: 19 órakor vették észre, hogy valami nagyon füstöl a Fürdő utcai házban; a szomszédság sietett segíteni, sikerrel is jártak, hiszen még a hivatásos lánglovagok megérkezése előtt megfékezték a tüzet, ám a kis ház lakhatatlanná vált. Első lépésként a református egyházközség nyújtott segédkezet Bedő Csongornak, felajánlották, ideiglenes megoldásként költözzön a kántori lakba. Lépett az unitárius egyház segélyszervezete, a Gondviselés is, ők a helyreállítás érdekében indított közadakozás megszervezését vállalták.

A gyűjtés három hete indult. Munkájukat siker koronázta: több tucat önkéntesük – sokat jelentett, hogy a lelkészek, az egyházak nőszövetségei, egyesületek, sőt, nyugdíjasklub is csatlakozott a humanitárius kezdeményezéshez – fáradhatatlanul járt kapuról kapura, hogy összegyűjtse azt, amit mindenki zsebe erejéhez mérten adni tudott.

A legtöbb, közel 25 ezer lej Bibarcfalván gyűlt, Baróton 10 267, Bardocon 3200, Bodoson 4180, Erdőfülén 3505, Felsőrákoson 1185, Kisbaconban 2400, Köpecen 4210, Középajtán 2100, Magyarhermányban 3945, Miklósváron 1715, Nagyajtán 1750, Nagybaconban 4765, Olaszteleken 5160, Szárazajtán 3515, Vargyason 4154 lejjel járultak hozzá a sikerhez. A károsult nevére nyitott bankszámlákra lejt, eurót és forintot lehetett utalni, ezek összesített értéke mintegy 6200 lejre rúgott – derül ki a segélyszervezet által a közösségi médiában közzétett beszámolóból.

A bibarcfalviak ismét megmutatták, mennyire szívükön viselik, ha közösségük egy tagja bajba kerül – nyilatkozta Fancsal Zsolt református lelkipásztor. Mint elmondta, az alig 560 fős közösség első szóra egyként állt Bedő Csongor mellé, és az ajtóikon bekopogóknak jó szívvel adakoztak. „Csodás volt a falu összefogása. Nem ez az első alkalom, hogy valaki nagyobb segítségre szorul, de a mostani alkalommal minden előbbinél jobban, példaértékűen mutatkozott meg, mennyire összetartanak a bibarcfalviak. Azt hiszem, nem volt olyan ház, ahova ha presbitereink vagy a gyűjtéshez csatlakozó asszonyok betértek volna, ne kaptak volna jelentősebb adományt” – nyilatkozta a lelkész.

Az építkezéshez szükséges pénz rendelkezésükre áll, a tervek készítése folyamatban, a kivitelezés pedig az engedélyek beszerzését követően indulhat. Mint Fancsal Zsolttól megtudtuk, a szervezők még nem ültek össze, hogy megbeszéljék az újjáépítés részleteit, de az már bizonyosnak látszik, nemcsak hivatásos építők, hanem önkéntesek is részt vesznek majd a munkában. Van, aki a tetőszerkezet megépítéséhez akar hozzájárulni szaktudásával, mások vizet kötnének be vagy villanyt szerelnének, többen pedig segédmunkásként vállalnának szerepet. Az is bizonyossá vált, hogy a felépített ház nem fog üresen kongani, berendezésére bútort és háztartási gépeket is felajánlottak.