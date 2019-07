A legtöbb, tizenegy tánccsoport háromszéki volt. Fellépett a csernátoni Szakajtó és Pántlikácska, a kézdiszentkereszti Tisztácska és a Tisztás Néptáncegyüttes, a kovásznai Vizitke, Recefice és Pitypang Néptánccsoport, a zabolai Gyöngyharmat, a nagybaconi Pásztortűz, az esztelneki Hamuvirág és a kézdiszentléleki Perkő Néptáncegyüttes. Habár a zápor többször is megzavarta a rendezvényt, a nagyszámú közönség helyben maradt. Erre az alkalomra a fürdőmedencét is feltöltötték vízzel, de a meglehetősen hűvös idő miatt senki nem vállalkozott arra, hogy megfürödjön a Malomferedő vizében. A táncosok fellépését megelőzően a Haszmann Pál Közművelődési Egyesület szervezésében kézművesvásárt és játszóházat tartottak, de volt kirakóvásár is.

Az Ikavári néptáncfesztivál programjának részeként vasárnap a felsőcsernátoni református templomban megtartott 11 órai ünnepi istentisztelet után – amelyen a tánccsoportok tagjai népviseletben voltak jelen – a templomkertben felavatták az 1968-ban megrendezett első ikavári vármentő diáktábor és az első néptáncfesztivál megrendezésének 51. évfordulójára felállított emlékjelet. Az ünnepélyes megnyitón elsőként Fábián Sándor megbízott polgármester köszöntötte a fesztivál résztvevőit, majd Szőcs László felsőcsernátoni református lelkipásztor és Kedves Tibor alsócsernátoni római katolikus plébános méltatta és áldotta meg a rendezvényt. A református lelkész arra emlékeztette a jelenlevőket, hogy a falu jeles szülöttje, Török Sándor, Sepsiszentgyörgyön élt kultúrapártoló szakember Kónya Ádámmal karöltve tette le az alapkövét a népi hagyományokat ápoló Ikavári Néptáncfesztiválnak. „Eljött az a nap, amikor emlékjelet állíthattunk számukra a felsőcsernátoni templomkertben” – mondotta a lelkipásztor.

A fesztivállal kapcsolatos tudnivalókat annak főszervezője, Fákó Alpár Attila táncoktató foglalta össze. Elmondta: Ágoston József csernátoni kultúrmindenes javaslatára 2013-ban egy lelkes fiatal szervezőcsapat, az Ika Ifjúsági Egyesület felkarolta az ötletet és újraindította a rendezvényt azzal a céllal, hogy visszahozza a közösség életébe a régi ikavári fesztiválok hangulatát, így próbálván megőrizni azt, amit elődeik elkezdtek. A rendezvény hosszú távú célja tárgyi és szellemi népi értékeink ápolása, éltetése és megőrzése, rövid távú céljai pedig néptáncaink és népi mesterségeink felelevenítése és a nagyközönség körében történő népszerűsítése, a csernátoni néptánccsoportok, kézművesek tevékenységének támogatása, a szórványmagyar közösségek néptánccsoportjainak felkarolása, valamint a háromszéki és a szórványban tevékenykedő néptánccsoportok közötti kapcsolatok erősítése. Minden évben a szórványból két-három hagyományőrző tánccsoportot hívnak meg Brassó, Fehér, Bákó, Hunyad és Szeben megyéből. Idei meghívottjaik a Fehér megyei Magyarpéterfalva Hanga Néptáncegyüttese és a brassói Búzavirág tánccsoport. Az ikavári fesztivál kétnapos rendezvény – hangsúlyozta a főszervező –, de a nagyközönséget csak a vasárnapi szabadtéri fellépések szólítják meg, az első nap zárt körű.

A szombati tematikus napon reggel fogadták a szórványból érkezőket és a környező falvak tánccsoportjainak kisebb létszámú képviselőit. Ez a nap az ismerkedésről, a kapcsolatépítésről szólt. Néprajzi előadásokra, műhelymunkára, népi játékokra, valamint a tánccsoportok vezetőinek megbeszélésére és a Salvatore Egyesület elsősegélynyújtási bemutatójára került sor. A napot közös tánc­ház és táncos mulatság zárta Mihály Pál prímás és zenekara közreműködésével. Vasárnap a megnyitót követően elkezdődött a seregszemle. Elsőként a 2010-ben alakult helybeli Szakajtó Néptánccsoport lépett fel. A seregszemle után István Ildikó és barátai zárták a rendezvényt, amely szokás szerint a felsőcsernátoni Bod Péter Népházban táncházzal ért véget.