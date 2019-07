Kisgyörgy Sándor polgármester megnyitóbeszédében a testvértelepülések képviselőit is köszöntötte. Erdei Péterné, Gárdony város alpolgármestere elmondta: „Szeretettel és vágyakozással várjuk minden évben, hogy feltöltődjünk a székelyek között, és bebizonyítsuk, hogy a Trianon húzta kegyetlenül éles határvonal nem választhat el minket az együvé tartozás érzésében.” Ennek az érzületnek adtak kifejezést Mezőtúr és a Balaton-délvidéki Somogygeszti küldöttei is. Gárdony, ahol az író emlékét is őrzik, ezúttal Gilice nevű néptánccsoportját is elhozta, amely a testvériség jeleként közösen ropta a táncot az itteni Zöld Fenyő tánccsoporttal dunántúli magyar zenére. Velük érkezett Agárdról és lépett fel a Bakony virága díjas Ruzsic László–Győrei Kata háromgyermekes házaspár is. „Az egyesület költségein egész napos háromszéki honismereti kirándulásra vittük a gárdonyi táncosokat és a nálunk táborozó fiatalokat” – nyilatkozta Zsigmond Sándor, a helybeli Kálnoky Ludmilla Egyesület és Alapítvány elnöke.

Kőröspatak és Kálnok lakói felpártolták a rendezvényt, zsúfolásig teltek a sátrak árnyékában az ülőhelyek, tömegesen megjelent a községközpontban a népes magyar anyanyelvű cigányság is, Dima Cosmin sepsiszentgyörgyi fiatal táncoktató zsenge korú roma táncosai – cigány táncok helyett – modern táncot mutattak be. Sikere volt az idősebb korosztályhoz szóló, de összetételében megfiatalodott kőröspatak–kálnoki fúvószenekar térzenei műsorának és a sportcsarnokban tartott könyvbemutatónak is. Utóbbin Márk Attila vetített képes előadásban ismertette a Gidó Csabával és Pál Jánossal közösen összeállított kötetet, – ahogyan itthon a népnyelv mondja – az 1916-os menekülésről. A dokumentumokkal megalapozott anyagot az árkosi énekvezér gyűjtötte össze unitárius egyházi forrásokból. A Hargita Népe Lapkiadó által tavaly megjelentetett kötet az utolsó darabig elfogyott.

Hazai és külföldi zenei együttesek és énekesek léptek fel, s ismét sikeres rendezvénynek bizonyult Recsenyédi Hunor lovasíjász és a Székely Virtus huszárbemutatója, a barbeque-kóstoló, valamint a sörivó verseny. Állandó programként zajlott a focibajnokság a sportcsarnokban és a gyermekfoglakoztatás. A Salvatore Egyesület ingyenes egészségügyi méréseivel (vérnyomás, vércukorszint, pulzus, koleszterin stb.) jelentkezett. Az étel-ital biztosítása a Diószegi csárda gondja volt, és vasárnap éjfél előtt egy órával felcsaptak a rendezvényt záró tábortűz lángjai.