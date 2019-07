Idén Zalánban cimborálnak

A hatodikos kolozsvári Balázs Blanka Margit készülő első regénye egy részletének köszönheti, hogy ezen a héten részt vehet a Zalánban tartott 15. Cimbora Kaláka Táborban, a sepsiszentgyörgyi Krecht Hanna Regina pedig első írásával érdemelte ki a táborozást, amihez a Cimbora diáklap nyújtott olyan erős indíttatást, hogy azóta is ír. A két diáklány annak a több mint száz főnyi Cimbora-olvasóseregnek a tagja, akik írásaikkal jelentkeztek a Cimbora Kaláka Pályázatra, közülük húszan kaptak jutalomként táborjegyet.

A napokban Kalapos Éva Massza című kamaszregénye alapján boncolgatják a táborlakók a számítógépes fenyegetés, zaklatás különböző vetületeit. Akár rá is csodálkozhatnánk, hogy miért kell ehhez a témához irodalmi alkotás révén közelíteni, de a válasz egyszerű: olyan tizenéves cimborák a tábor lakói, akik ugyan nem tartják magukat távol az internet közösségi felületeitől, de talán többet foglalkoznak irodalommal, mint kortársaik. Amúgy nincs is olyan téma, ami ne illene az irodalomhoz, így nem csoda, hogy az internethasználat, annak áldásai és veszélyei egyre inkább terítéken vannak a kortárs versekben, prózákban is.

Jakab Villő Hanga fiatal doktorandusz filológus lapunknak elmondta, lehet, hogy nem a tábor résztvevői a legérintettebbek az internetes fenyegetés szempontjából, hisz ők több időt töltenek olvasással, de őket is érheti ilyesmi, ha pedig nem, akkor is fontos, hogy tudjanak azonosulni bármilyen, erőszaknak kitett vagy elnyomott csoporthoz tartozó ember nézőpontjával. Érvként egy Örkény István novella szövegét értelmezték több szempontból. Egy körkérdés alapján kiderült, a táborozók közül csupán négy-öt diáknak nincs Facebook-oldala, alig egy-két résztvevő mondta, hogy nem internetezik naponta, többségük a telefont használja erre a célra.

A délelőtti irodalmi foglalkozások másik irányítója Juhász Boylán Kincső, délután Kusztos Juli és Süle Tamás a képregénykészítés rejtelmeibe vezeti be a diákokat. Farkas Kinga, a Cimbora főszerkesztője a Háromszéknek elmondta, céljuk, hogy az azonos érdeklődésű, különböző helyekről érkező cimborák megismerhessék egymást, s az előző években azt tapasztalták, hogy erős kötődések jönnek létre a táborozók között és ragaszkodás a laphoz is: aki korábban résztvevő volt, később segítőnek jelentkezik.

Holnapa a cimborák Erdővidékre kirándulnak, egyik állomásuk a kisbaconi református temető, ahol rendbe teszik Benedek Elek, a Cimbora első főszerkesztője, felesége és szülei sírját. Az öt év kihagyás után újraindult Cimbora Kaláka Tábor szombaton ér véget a zaláni Para-panzióban, amikor összegzik mindazt, amivel a napokban ismerkedt