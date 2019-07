Startup- és fiatal vállalkozók találkozójával indul idén a bálványosi szabadegyetemen az erdélyi ötletgazdáknak tervezett háromnapos szakmai program. A rendezvényen ismert és tapasztalt mentorokkal, üzletfejlesztési szakemberekkel is találkozhatnak az érdeklődők, illetve azok, akik eddig csak az interneten keresztül vitatkoztak a startupok jövőjéről.

Tusnádfürdőn 2014 óta rendez ötletversenyeket a budapesti mentorokkal dolgozó Hackathon-in-a-Box alapítója, Turcsán Tamás Péter, aki a The Connect East Incubator szakmai vezetőjeként a magyar startup-élet egyik meghatározó szereplője. Jelenleg Kárpát-medencei innovatív kezdő vállalkozásokat segít kapcsolati tőkével, PR-kommunikáció­val, startup- és mobilos eseményeket szervez, valamint saját startupok indításával is foglalkozik. A közösségi finanszírozás szakértőjeként több ilyen jellegű szolgáltatást is indított. Újságíró és blogger, munkájával a legnagyobb nemzetközi startup-hubokban található inkubátorokhoz épít hidakat. Csapatával mindeddig 41 startup-ötletversenyt szervezett Magyarországon és külföldön egyaránt. S ami számunkra fontos: elkötelezett híve az erdélyi tehetségek felkutatásának, fejlesztésének, ilyen minőségben többek között a székelyudvarhelyi inkubátor tanácsadója is. Első vállalkozása – a Guru/PC GURU magazin – megalapítása óta a játékprogramok rajongója.

Együttműködés

A startup-esemény idén is egy szélesebb körű együttműködés keretében valósul meg, mivel a szervezésbe bekapcsolódott több helyi inkubátor és start­up-támogató szervezet, a csíkszeredai The House, az udvarhelyi Harghita Business Center és az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége, a kolozsvári Kreatív Kolozsvár, a nagyváradi ROVE, a tusnádfürdői HUB Egyesület, a sepsiszentgyörgyi Junior Business Club Egyesület, az iNNoHUB és a YEAT Egyesület. A program során Müller Tamás marketingszakember és Turcsán Tamás Péter nyújt segítséget a résztvevőknek ötleteik továbbfejlesztésében, egyéni problémáik megoldásában, a stratégiai tervezésben és az üzleti lehetőségek érvényesítésében, így kínálva fejlődési lehetőséget a tehetségeknek, projekteknek, ötletgazdáknak. A szervezők idén is új lehetőségek bemutatásával, azonnali ötletérvényesítéssel várják a legjobb erdélyi ötletgazdákat, startupokat. A programhoz szerdától péntekig 10–14 óráig bárki akár érdeklődőként is csatlakozhat. A program alatt a résztvevők a mentorok segítségével megismerkedhetnek egy igen hatékony, új ötlet és vállalkozói készenlét-felmérő rendszerrel, a Pimento Mappel is.

Müller Tamás digitális marketingszakember, a Women Startup Competition Europe alapító ötletgazdája egyben a Hackathon-in-a-Box vezető mentora, üzletfejlesztő, kommunikációs és innovációs szakember. Piacvezető digitális reklámügynökségeknél kiemelt ügyfelekkel és koordinációval foglalkozott, a Ringier Kiadónál segített újjászervezni az online portfóliót (Nemzeti Sport Online, Magyar Hírlap Online, blikk.hu, Teen-Network), a Carnation Zrt. képviseletében pedig a kelet-közép-európai terjeszkedésért volt felelős. Mindemellett tanácsadó szerepet tölt be, hat éve a nemzetközi Women Startup Competition verseny szervezője. Alapító tagja a Budapest Launchpad nonprofit egyesületnek.

Meglepetés

A rendezvény vezető mentora, Turcsán Tamás Péter 12 év tapasztalattal, több ezer startup-projekttel a háta mögött úgy gondolta, elmeséli azokat a történeteket, amelyek segítettek számára megérteni, hogy mi is a siker és a kudarc. Bár a nemzetközi szakirodalom-kínálat startup témában igen sokrétű, széles körű tapasztalatokra épülő, magyar szakkönyvet alig találni a könyvesboltokban. A startupbook@me – az elveszett recept című munka, amelyet a szerző mutat be, a helyszínen megvásárolható. Hitvallása szerint segítséget, tanácsot csak azoktól kaphatunk, akik már sok mindent láttak, megéltek és a téma valódi szakértőivé váltak. A könyv olyan kérdésekre ad érthető és azonnal használható válaszokat, amelyek minden kezdő vállalkozóban felmerülnek az ötlet megszületésétől a nemzetközi piacra lépésig. A szerző rengeteg történettel igyekszik megvilágítani a startup-élet nehézségeit, örömeit. Belülről láttatja, hogy mit érez a projekt ötletgazdája, miért szükséges egy megvalósító csapat, és miben különbözik mindezektől a működtető.

Gazdasági programok

Tusványoson hangsúlyosan jelen lesznek a gazdasági témák, egyebek mellett turisztikáról, üzleti kommunikációról, pénzforgalomról, rendezvényszervezésről, digitalizációról, menedzsmentről, de a hazai gazdasági képzés aktuális kérdéseiről is szó lesz bemutatók, beszélgetések, műhelymunkák keretében. Mindez az Erdély Caféban, vagyis a fiatal vállalkozók és vállalkozó kedvű fiatalok találkozóhelyén. A programok szervezői: a székelyudvarhelyi Harghita Business Center inkubátorház, a csíkszeredai The House coworking iroda és a Magtár, valamint a sepsiszentgyörgyi Junior Business Club. A hangulatos környezetet, a finom kávét és az italokat a wunderBar biz­tosítja.