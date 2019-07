A jövedelem felét a nagy cégek adják

Összesen ezer cég adja a gazdaságban megvalósuló jövedelem mintegy felét, miközben az országban félmillió vállalkozás működik. A hazai pénzügyi elemzők szövetségének elnöke szerint ez azt is jelenti, hogy miközben az aktív vállalkozások száma az utolsó évtizedben jelentősen nem változott, a GDP pedig mintegy 32 százalékkal lett magasabb, a gyengén fejlett vállalkozói kultúra miatt ezt a növekedést szinte kizárólag a nagy cégek hozzák létre. Iancu Guda elemzésének eredményét sokkolónak nevezte, hiszen ez azt is jelenti, hogy a középosztály vállalkozási kedve, de a középvállalatok teljesítménye is rendkívül alacsony szinten mozog.