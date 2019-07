Nyári koncertek Sepsiszentgyörgyön

Ütős nyár a neve annak a koncertsorozatnak, amelyet a vakációs pangás ellensúlyozására szervez az önkormányzat Sepsiszentgyörgy főterén, és amelyre elsősorban ritmusos muzsikát játszó zenekarokat hívtak meg. És nem csupán hangversenyek lesznek, hanem különböző foglalkozások is, amelyekbe – mivel idén a Diákok évét hirdette meg a városháza – a jó programokat kereső iskolások is bekapcsolódhatnak, akár szervezőként is. De nem csak ők, minden városlakót várnak.

Az első koncerten az argentin tangóból kaphat ízelítőt a közönség: az argentínai José Almar holnap 19 órától a tangó mellett soul- és más gitáros-énekes dallamokat is megszólaltat, előtte pedig – 15 órától 17 óráig – táncot is tanít az erre vállalkozóknak a Kónya Ádám Művelődési Házban. Az oktatás és a koncert is ingyenes. Jövő héten a magyarországi SzájArt projekt, azaz Dömötör Tamás beatboxbajnok, Szondi Péter vokális dobművész és Simon Krisztina énekes teremt hangulatot a főtéren, és jó néhány különlegesség következik még: a világ legjobb ütőhangszeres együttesei közé tartozó Artisjus-díjas Talamba együttes ritka, izgalmas hangszereket szólaltat majd meg, a Sepsiszentgyörgyön működtetett learn2drum dob­iskola növendékei animációk zenei aláfestésével rukkolnak elő, a nyár utolsó fellépői pedig a szem örömére is játszanak: miközben a csíkszeredai Ádám Julcsi kezei alatt hang drum ritmusok csendülnek majd fel, Török Csongor tűzzsonglőr kápráztatja el a nézőket.