Úszó könyvtár Hamburgban

Ütős nyár a neve annak a koncertsorozatnak, amelyet a vakációs pangás ellensúlyozására szervez az önkormányzat Sepsiszentgyörgy főterén, és amelyre elsősorban ritmusos muzsikát játszó zenekarokat hívtak meg. És nem csupán hangversenyek lesznek, hanem különböző foglalkozások is, amelyekbe – mivel idén a Diákok évét hirdette meg a városháza – a jó programokat kereső iskolások is bekapcsolódhatnak, akár szervezőként is. De nem csak ők, minden városlakót várnak.