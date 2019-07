Több mint húsz zágoni, papolci és feldobolyi gazda számolt be a medvék által a növénykultúrákban, állatállományban okozott károkról, és arról is, hogy falvaikban veszélyessé vált az esti séta, hiszen az ember bármikor találkozhat a településen kószáló medvével. A panaszokat Sebastian Cucu prefektus és helyettese, Nicolae Radocea jegyezte a zágoni községháza által tegnap megszervezett kerekasztal-beszélgetésen.

A kormányhivatal képviselői elmondták, helyben tehetetlenek, így a környezetvédelmi minisztériumnál fogják jelezni a medvékkel kapcsolatos panaszokat, ez a bukaresti intézmény hivatott arra, hogy kilövési engedélyt adjon a veszélyes medvékre.

Kis József polgármester bevezetőjében elmondta, hogy a medvékkel kapcsolatos panaszokat minden esetben továbbították az illetékes szerveknek, de megoldás lényegében nem született, sőt, a megítélt kártérítési összegeket sem fizették ki a hatóságok 2017 óta, pedig a bukaresti jelentések mindig arról szólnak, hogy napirenden van a kártérítések kifizetése.

A prefektus a maga során elmondta: azért jött Zágonba, hogy meghallgassa a medvékkel kapcsolatos panaszokat, megismerje a problémákat. Fontos, hogy minderre megoldást találjanak – hangoztatta. A gondokat három csoportba sorolta: késik a kártérítések kifizetése, annak ellenére, hogy legtöbb esetben megállapították a kár értékét. A medvék rengeteg kárt okoznak a terményekben, állatállományban, ám a vadásztársaságok hiába kérnek kilövési engedélyt, kérelmeiket sorra visszautasítja a környezetvédelmi tárca. Harmadszorra pedig gond van azokkal a medvékkel, melyek ugyan nem okoznak károkat, de rettegésben tartják a falvak lakóit – mondta a kormánybiztos. A megyei kormányhivatal tehetetlen, nem adhat kilövési engedélyeket, annak ellenére, hogy még 2014-ben kérték, engedélyezzék számukra, hogy a veszélyes medvék esetében ezt megtehessék – részletezte a helyzetet.

Mogos Adrian zágoni gazda arról számolt be, hogy a zabtáblájában okozott kár megtérítését azért nem engedélyezte a kárfelmérő bizottság, mert az nem volt villanypásztorral bekerítve. Ő maga mindent megtett a kultúrák védelmében, de ismeretlenek ellopták a villanypásztor napelemét. A szomszédja területéről még a térfigyelő kamerákat is elemelték – ismertette.

Balogh Zoltán papolci gazda 180 hektáron gazdálkodik családjával. Képtelenek megvédeni a terményt, évi tízszázalékos veszteségük van a vadak okozta károk miatt, és ez ekkora gazdaságban jelentős összeget jelent – érvelt.

Bacsó László Feldobolyból elmondta: 2018-ban 14 juhát ölte meg a medve az udvaron lévő akolban. Kártérítési végzést ugyan kapott, de pénzt még nem utaltak számára.

Számos gazda számolt be az állatállományban elszenvedett veszteségéről. Gyakran nem is az erdőn, hanem a portájuk udvarán gyilkoltak a medvék, te­hetetlenek, képtelenség megvédeni a jószágot a falvak területén is. Kovács József a méhészetében okozott károkról beszélt. 2018-ban kilenc kaptárját, ugyanennyi méhcsaládját tette tönkre a medve. Pénzt azóta sem látott, de további visszás­ság, hogy a kártérítést csak a méhcsaládok után folyósítanak, az összetört kaptárak után nem – hangoztatta.

Kis József polgármester több panaszt is bemutatott, melyeket egész utcák lakossága írt alá: félnek kimenni az utcára sötétedés után, sokszor napközben is, úgy sétál ott a medve, mint a korzón. Féltik a gyerekeiket is, lassan az udvarra sem merik kiengedni – panaszkodtak a beadványok aláírói.

A prefektus megértéssel hallgatta a zord beszámolókat. Legalább 400 medve kilövésére kellene engedély – összegzett. A kártérítések kifizetésével kapcsolatosan elmondta, ismerete szerint az erdőőrségnél voltak gondok az utalásokkal, de ezek mostanra megoldódtak, így a károsultaknak meg kellene kapniuk a jóvátételt.

Mántó György, a Katrosa Vadásztársaság (az egylet kezeli a Zágon környéki vadászterületeket is) képviseletében elmondta: folyamatosan kérik a kilövési engedélyeket, de kérelmeiket mondvacsinált okok miatt sorra elutasítják. Legutóbb négy kérésükből hármat utasítottak vissza. Ehhez fűzte hozzá Nicolae Radocea alprefektus: a negyedik is elutasításra került, csak még nem közölték ki hivatalosan. A vadászati szakember elmondta: többek között azért utasítják vissza kérelmeiket, mert azok nincsenek képanyaggal alátámasztva – holott ilyenről nem rendelkezik a vonatkozó törvénykezés.

A megbeszélés végén a prefektus kijelentette: a hallottak alapján beadványt nyújt be a környezetvédelmi tárcához, és személyes találkozót is kér a miniszter asszonytól.