Folytatja a szabadidőközpont építését a barátosi református egyházközség. Tavaly az ugyancsak egyházi tulajdonban lévő kultúrotthon mellett, a reformáció 500. évfordulója alkalmával átadták a szabadtéri sportpályát, játszóteret. Most egy többfunkciós létesítmény építését kezdték meg, ha minden a rendjén halad, ősszel fel is avatják az épületet – tudtuk meg Bóné Sándor Barna lelkipásztortól.

A végleges építkezési engedélyt tavasszal kapták meg, így nekiállhattak a munkának. A most testet öltő, többfunkciós épület földszintjén kétsávos tekepálya, pingpongasztalok, biliárdterem, a kültéri sportpályát is kiszolgáló öltözők, zuhanyzók, illemhelyek kapnak helyet. Egy kisebb társalgót is kialakítanak, itt akár kártyázásra, sakkozásra is lesz lehetőség, de kávé, üdítő kiszolgálását lehetővé tevő pultrész is a tervek között szerepel. Az emeleten vendégszobákat, raktározási felületet képeznek ki – avatott be a részletekbe a lelkész.

A befektetéshez szükséges finanszírozást pályázat által biztosítják, ezeket az egyházkerületen keresztül bonyolítják le. A kivitelezést vállaló cég – aki szakosodott munkát végző alvállalkozókkal is szerződött, például a tekepálya megépítésére – már több egyházkerületi befektetés megvalósítását vállalta, jó az együttműködés, a kifizetések zökkenőmentesen zajlanak, így várható, hogy őszre elkészül a létesítmény – tudtuk meg Bóné Sándor Barnától.

A lelkész azt is elmondta, a megvalósítást a háttérből támogatta a barátosi származású Kató Béla esperes. Összeg­zésként leszögezte: ugyan egyházi létesítményről van szó – egyházi területen van a kultúrotthon, a sportpálya, a játszótér és ott húzzák fel az új épületet is – mindez közösségi célokat fog szolgálni, az egész község javára kívánják hasznosítani.