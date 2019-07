Tovább fejlesztik a parkot

Ezen kívül a helyi rendőrség munkatársai is naponta több alkalommal járőröznek a parkban, és egyelőre nem jeleztek rongálást. A lakosság visszajelzéseit figyelembe véve az önkormányzat egy hónapon belül korszerű illemhellyel is ellátja a parkot. Bokor Tibor polgármester elmondta: a moduláris mellékhelyiséget már megrendelték és az ígéretek szerint a kivitelező cég egy hónapon belül szállítja le, s abban az illemhelyen kívül pelenkázóhelyiség is lesz. (iochom)