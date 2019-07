Románia az egységes Európáért dolgozott

Az Európai Unió Tanácsának soros elnökeként Románia bebizonyította, hogy az unió teljes jogú tagja és megalapozott azon igénye, hogy szüntessék be az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmust – hangoztatta az Európai Parlament tegnapi strasbourgi plenáris ülésén Viorica Dăncilă kormányfő.

„A mi projektünk nem támogat sem egy többsebességes, sem egy koncentrikus körökkel rendelkező Európát. Románia továbbra is az európai projekt megerősítésén dolgozik és egyidejűleg támogatja az integráció folytatását. Itt arra utalok, hogy Románia teljes mértékben integrálódott a schengeni térségbe, ahol már de facto tagokként működünk. Továbbra is pragmatikusan járunk el a Nagyszebeni Nyilatkozat elveinek előmozdítása érdekében, és továbbra is ragaszkodunk a demokratikus értékek és a jogállamiság tiszteletben tartásához” – mondta Viorica Dăncilă az Európai Parlament plenáris ülésén, a román EU-elnökség mérlegének bemutatásakor.

Ez utóbbiról azt nyilatkozta, az Európai Unió Tanácsának soros elnökeként Románia bebizonyította, hogy képes hozzájárulni az unió hozzáadott értékéhez, amit az erről az időszakról készített mérleg is tükröz: összesen 90 lezárt ügy, 2500 megszervezett esemény és tanácskozás. Dăncilă rámutatott, hogy Románia jelentős eredményeket ért el az elnökség mind a négy, prioritásnak tekintett pillérének tekintetében: A konvergencia Európája, A biztonság Európája, Európa mint globális szereplő, A közös értékek Európája.

A miniszterelnök szerint fontos, hogy a tagállamok között ne legyenek különbségek, olyan törések, amelyek az európai polgárok számára eltérő normákat teremtenek. „Az Európai Unió Tanácsa elnökségének betöltésével Románia megerősítette teljes jogú tagságát, ami azt bizonyítja, hogy megalapozott azon igénye, hogy szüntessék be az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmust. Meggyőződésem, hogy mindannyiunk jövője nem képzelhető el másképp, mint egy egységesebb Európában, amelyért az elmúlt hat hónapban lelkesedéssel, bizalommal és szakmaisággal dolgoztunk” – mondta Viorica Dăncilă, aki sikert kívánt a románt követő finn soros elnökségnek.