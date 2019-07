Nemrég járt le a Pro Economica Alapítvány által meghirdetett pályázat iratcsomóinak leadási határideje, jogi és magánszemélyek vissza nem térítendő támogatást igényelhettek mezőgazdasági erőgépek (traktorok) és kapcsolható eszközök, a termelésben használt berendezések, gépek, felszerelések beszerzésére, de pénzt kérhettek oltványok, csemeték és tenyészállatok vásárlására is. A pályázatokról Kozma Mónikát, a Pro Economica Alapítvány igazgatóját kérdeztük.

– Hány gazda regisztrált a Pro Economica által meghirdetett, Székelyföldet érintő pályázatra?

– A kis összegű, vissza nem térítendő székelyföldi mezőgazdasági támogatásokat nyújtó program megnyitása után szinte azonnal több mint tízezren jelentkeztek be, innen is látszott, hogy milyen nagy várakozás előzte meg annak meghirdetését.

– Hányan nyújtottak be pályázatot?

– Több mint ötezren, ez meghaladja azt a számot, amellyel a program előkészítésekor számoltunk, az igényelt támogatási összeg pedig meghaladja a kiírásban rendelkezésre álló pénzügyi keretet.

– Hány gazda pályázott magánszemélyként, hányan jogi vagy engedélyezett személyként?

– Az adatok szerint a pályázók 20 százaléka jogi személy és mintegy 79 százaléka magánszemély.

– Román nemzetiségű gazdák is éltek a pályázati lehetőséggel?

– Természetesen igen, bárki pályázhatott, a kiírás nem tesz különbséget nemzetiségi vagy etnikai szempont szerint.

– Mi a véleménye arról, hogy a pályázatban beszállítóként részt vevő egyes kereskedők hirtelen akár 30 százalékkal is emelték áraikat?

– Nincs tudomásunk arról, hogy a kereskedők milyen elvek szerint jártak el. Alapítványunknak nincsen semmilyen jogi eszköze a szabadpiaci alapon szervezett cégek működésébe belelátni vagy a köztük lévő piaci versenyt ellenőrizni.

– Ha a rendelkezésre álló keretösszeg kevesebb, mint a formailag, tartalmilag jónak ítélt, pozitívan elbírált pályázatok által igényelt összeg, van-e lehetőség annak kiegészítésére?

– A leadott pályázatok számát látva egyértelmű, hogy az igényelt támogatási összeg meghaladta a kiírásban szereplő 131 millió lejt. A keret­összeg esetleges kiegészítéséről majd a pályázatok elbírálása és az eredményhirdetés után születhet döntés.

– Mikorra várható a pályázatok elbírálásának befejezése, az első finanszírozási szerződések megkötése?

– Ezt egyelőre nem tudjuk. A pályázatok formai elbírálása elkezdődött, hamarosan a hiánypótlásra is sor kerül, majd csak azt követően születik meg a végső döntés. Ez a folyamat pedig elhúzódhat, hiszen szükség van a pályázók hatékony együttműködésére is, ezért nem szeretnék időpontot mondani.

– A korábban meghirdetett – Maros-Mezőségben, Kolozs és Beszterce-Naszód megye egyes részein érvényes – pályázat révén rengeteg traktort vásároltak a gazdák. Ez a tendencia érvényes a székelyföldi megyéket érintő kiírás esetében is?

– A mezőgazdasági de minimis támogatásokat nyújtó program egyik fő célja pótolni azt a technológiai fejlesztési igényt, amelyet a székelyföldi gazdák jeleztek. Hiszen a mezőgazdaságból élők vagy az abban is dolgozók egyöntetűen elmondják, hogy az éves kiadások sorában általában utolsó helyen szerepel a géppark felújítása, minden más költség azonnali és fontosabb a mezőgazdaságban. Éppen ezért szerettünk volna egy olyan programot, amelynek keretében erre a nagyon fontos és hiányzó fejlesztésre kapnak támogatást a gazdák. Ez az igény tükröződik a székelyföldi megyékben is, hiszen a pályázók nagy része (73 százaléka) erőgépet és kapcsolható eszközöket szeretne vásárolni.

– Újdonságként jelent meg a gyümölcsösök korszerűsítésének, telepítésének a pályázaton keresztül történő finanszírozási lehetősége. Ez iránt mekkora volt az érdeklődés?

– A gyümölcsösök korszerűsítésére is volt igény, viszont eléggé kis számban (2 százalékban) pályáztak ebben a kategóriában. De hasznosnak gondoljuk ennek a területnek a fejlesztését is, és örülünk, hogy sok gazdának segíteni tudunk, s éltek is ezzel a lehetőséggel.

– Tenyészállatok vásárlására kértek finanszírozást a gazdák? Melyik állatfaj van túlsúlyban a pályázatokban?

– Tenyészállatok beszerzésére a pályázóknak kb. 8 százaléka tett le igénylést, arra jelenleg még nincs statisztikánk, hogy melyik állatfajok vannak túlsúlyban.