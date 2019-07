Az egyre zsúfoltabbá váló Vár utcai sírkert kiterjesztése, területének növelése érdekében az önkormányzat az előző évben két parcellát – egy 3,16 és egy 1,2 hektáros telket – is megvásárolt, és további területek tulajdonjogának megszerzését tervezik. Ahhoz, hogy az új területek valóban a temető részévé váljanak, számos engedély szükséges, többek közt új övezeti városrendezési tervet is kell készíteni – utóbbi egyelőre várat magára.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk megkeresésére elmondta, a temető közvetlen szomszédságában további telkeket vásárolna az önkormányzat, hogy az Otthon sétány irányából is megközelíthetővé tegyék a sírkertet, s ehhez feljárót, parkolót alakítanának ki. Mivel a megvásárolandó parcellák tulajdonosai külföldön élnek, az ügyintézés, tárgyalás is nehezebben zajlik – fűzte hozzá. Az érintettek közül nem mindenki adta beleegyezését ahhoz, hogy a szóban forgó területek rendeltetése, besorolása – kültelekből beltelekké, majd temetővé nyilvánítása – megváltozzon.

A Vár utcai, közel 7 hektáros sírkert teljes körű működtetéséért 2017 júniusától a Tega Rt. felel, a köztisztasági vállalat a temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatások mellett a karbantartással is foglalkozik. Idén június végéig 119 temetést jegyeztek – héttel többet, mint az előző év hasonló időszakában –, a legtöbbet januárban, s a szűkös tér ellenére senkit sem kellett visszautasítani, továbbra is meglévő sétányok felszámolásával hoznak létre újabb nyughelyeket – vázolta a temetőgondnokságot vezető Kádár István. Megjegyezte, idén két alkalommal is kaszáltak a sírkertben – a legutóbb július elején –, a sok eső miatt azonban a májusban elkezdett munkálatok igencsak elhúzódtak. Ta­vasszal kavicsoztak is – közel 100 köbméternyit terítettek el a sétányokon –, rendben tartják a fákat, az előző évben 60–70 százalékukat már megnyesték. Időközben elkészült a köztemető újratérképezése is, minden sír egységes számot kapott, az új helyrajzot kifüggesztik a sírkert hirdetőtáblájára is.