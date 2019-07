Új medence épült Csiszárfürdőn

A kaláka ideje alatt egy új, kisebb méretű, hat évvel ezelőtt általuk felfedezett forrás körül ásták ki a Csokoládés közelében található új medence helyét és foglalták azt fakeretbe – tudtuk meg tegnap Johann Taierlingtől, az egyesület vezetőjétől, a hideg fürdők tulajdonosától, aki azt is elmondta, hogy a kalákások a hideg fürdők bejáratához a Csiszár Dénes Tanműhelyben készített életfát is felállították, és a fürdőhelyet bükkfa ágakból font sövénnyel kerítették be. Tegnap helybeli önkéntesekkel az utolsó simításokat végezték el. Azt is megtudtuk, hogy az érsekhalmiak elutazása után egy nappal egy medve behatolt a Vadász villa konyhájába, ahol elfogyasztotta az ételmaradékot és feldúlta a helyiséget.