Tavaly a Netflix 112 nevezést kapott az HBO 108 jelölésével szemben, a gáláról pedig mindketten 23-23 díjjal távoztak. A tavaly viszont nem volt Trónok harca és Csernobil sem, így nem csoda, hogy az HBO 137 nevezéssel, új rekordot felállítva áll az élen idén. A Netflix 117 nevezése öttel több, mint tavaly, de ezt valószínűleg így is kisebbfajta kudarcnak tudják be. Ideges is lehet a streamingszolgáltató, hisz évente 8 milliárd dollárt költ sorozatfejlesztésre és gyártásra, miközben az HBO ennek csupán töredékét, a hatalmas költségvetés ellenére munkájukat idén jóval kevesebb jelölés dicséri.

Az HBO szekerét az alábbi sorozatok tolják erőteljesen: Trónok harca (32 jelöléssel), Csernobil (19), Barry (17), Last Week Tonight With John Oliver, True Detective, Az alelnök (9–9), Deadwood, Éles tárgyak (8–8), Leaving Neverland, Utódlás (5–5).

A Netflix egy minisorozata, az Ava DuVernay rendezte When They See Us 16 nevezésének örülhet, a Russian Dollnak 13, az Ozarknak 9, és a GLOW-nak 5 jelölése van. Beszédes tény, hogy a már említett két szolgáltató 254 jelölésen osztozik, a többi 12 összesen 317-en.

További érdekességek:

* a tévéfilmek és limitált sorozatok kategóriáiban a jelölések 40 százalékát brit gyártók kapták

* míg tavaly 38 nem fehér jelölt volt a színészek és műsorvezetők kategóriáiban, idén 26-ra csökkent a számuk

* először jelöltek fekete színészt a legjobb tévéfilmes/minisorozatos férfi alakítás díjára

* egész kategóriák szólnak csak a fehérekről: legjobb színésznő (komédia), legjobb női mellékszereplő (dráma), legjobb férfi mellékszereplő (komédia), legjobb női mellékszereplő (komédia) és legjobb vendégszereplő (komédia)

* a brit Fleabag című keserédes komédia első évada egyetlen jelölést sem kapott, a második viszont 11-et

* sokan kaptak két vagy több kategóriában is nevezést: Patricia Arquette, Sandra Oh, Fiona Shaw, Phoebe Waller-Bridge hármat, Alex Borstein, Adam Sandler, John Mulaney, James Corden, Jimy Kimmel és Amy Poehler kettőt-kettőt

* a Trónok harca a 12 drámai mellékszereplő-jelölésből hetet kapott meg, Kit Harington és Emilia Clarke pedig először kapott jelölést – mindketten a rangos drámai főszerepre

* a Trónok harca sorozatzáró epizódját a legjobb forgatókönyv díjára jelölték

* egy furcsa szabály miatt A szolgálólány meséjének nem a kurrens, harmadik, hanem az előző évadának utolsó három része kapott 11 jelölést (2018. május 31. után kerültek adásba, így a 2018-as Emmy-re nem nevezhették őket)

* Beyoncé Knowles Homecoming című koncertfilmje hat nevezést kapott.