HALLGATNI IS ARANY. A parlamentek általában nem arról híresek, hogy akit oda beválasztanak, csak hallgasson, mint a csuka, de a román parlamentben szép csendesen vegetálva is megéri lehúzni azt a négy évet, pláne, hogy honatyáink és -anyáink ezért havi kb. 10 ezer lejt kapnak.

Egy kimutatás szerint az ebből a parlamenti ciklusból eltelt három esztendőben több mint száz választott képviselőnk nem érte el a 60 perces nettó parlamenti beszédidőt, de sokan vannak olyanok is, akik mindössze 30–40 másodpercet szólaltak fel: míg elmondták képviselői esküjüket. Persze vannak, akik nagyon szeretnek szerepelni, ők többnyire az ellenzéki pártok tagjai: Raluca Turcan (11 óra 52 perc 46 másodperc, Nemzeti Liberális Párt), Florin Roman (10 óra, 37 perc 41 másodperc, Nemzeti Liberális Párt), Emil Pașcan (10 óra 8 perc 56 másodperc, Népi Mozgalom Párt), Stelian Ion (9 óra 33 perc 21 másodperc, Mentsétek meg Romániát Szövetség). A prímet azért a szociáldemokrata Florin Iordache viszi 41 óra 6 perc 3 másodperccel, viszont ő gyakran elnökölt a plenáris üléseken. (Főtér)

SÖTÉTSÉGBEN ÉLÜNK. Minden román állampolgár átlagosan csaknem hét órát kényszerült nélkülözni az áramszolgáltatást az elmúlt esztendőben, míg a nyugati államokban ez az időtartam legtöbb két és fél óra – mutat rá az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság közleménye. A kimutatás szerint 2018-ban fogyasztónként 407,73 perc áramszünetet regisztráltak, amelyből 224 perc előre meg nem tervezett árammegszakítás, 183 perc pedig bizonyos javítások miatt előre bejelentett áramszünet. Összehasonlításképpen: Európa nyugati felében évente átlagosan 40–150 perc áramszünet történik fogyasztónként. (Agerpres)

A NÉMETEKET IS ÁT LEHET VERNI. Autót nem, értékes tapasztalatot viszont szereztek azok a naiv német polgárok, akik egy román „autókereskedő” hirdetései alapján akartak jutányos áron új gépkocsihoz jutni. Egy Râmnicu Vâlceán élő 32 éves férfi német honlapokon hirdetett meg rendkívül kedvező áron eladó gépkocsikat, az érdeklődőktől előleget kért azzal az ígérettel, hogy néhány napon belül leszállítja nekik a vágyott autót. Ennek azonban volt egy kis, ám jelentős akadálya: a szóban forgó autók soha nem is léteztek. A német hatóságok 155 rendbeli csalás, illetve csalási kísérlet miatt indítottak eljárást, hétfőn pedig nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. A román illetékesek pedig nem totojáztak: őrizetbe vették, és kedden már vizsgálati fogságba is helyezték. Az okozott kár mértéke egyelőre nem ismert, a német hatóságok lázasan dolgoznak a pontos összeg megállapításán. (Főtér)

LECSAPOTT AZ ÁLPÁCIENS. Alig hirdetett harcot a korrupció ellen a romániai kórházakban Sorina Pintea egészségügyi miniszter, máris megvan az első áldozat. Igaz, ennek a fajta harcnak az egészségügyi szakszervezetek nem nagyon örülnek, sőt, az orvosok ellen indított harcként értelmezik az álpácienses módszer alkalmazását. A minisztérium szerint az első célt ért álbeteg azzal az indokkal jelentkezett a vizsgálatra, hogy sofőrvizsgázni akar, az orvos azonban a szokásos illeték mellé egy kis figyelmességet is kért. Rosszul tette, az állásával fizetett érte. (Főtér)