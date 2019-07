A magyar férfi vízilabda-válogatott kiváló játékkal 13–11-re (4–2, 5–4, 3–0, 1–5) legyőzte a spanyol csapatot a kvangdzsui világbajnokság csoportküzdelmeinek második fordulójában. Märcz Tamás együttese szinte biztosan a C jelű négyes élén végez, azaz közvetlen bejut a negyeddöntőbe. A magyarok pénteken a dél-afrikaiak ellen zárják a csoportkört.

Jól kezdett a magyar válogatott, emberhátrányban lövésig sem engedte a spanyolokat, majd a megúszásból rögtön Jansik Szilárd lőtt a hálóba. Ezt a második spanyol fór követte, ami viszont Nagy Viktor kezei között halt el, Angyal Dániel pedig már a második magyar akciógólt szerezte. A spanyolok szépítettek, majd három és fél perc után jött az első magyar előny is, de kihasználatlanul maradt, a rivális pedig kis szerencsével egyenlített. Jansik második találatával újra a magyar csapat került előnybe, amelyet Manhercz Krisztián növelt fórból. A negyed vége előtt a spanyolok ötméterest rontottak.

A spanyolok 64 másodperc alatt egyenlítettek, a túloldalon viszont Bátori Bence talált be, ahogyan a rivális is fórból. Vámos Márton találatával léptek el újra a magyarok, az ellenfél pedig immáron a harmadik ötöséből egyenlített. A másik oldalon Sedlmayer Tamás emberelőnyben lőtt a hálóba, majd Vámos szerzett gyönyörűen labdát, Zalánki Gergő pedig ki is használta a lehetőséget. A Hárai Balázs által kiharcolt fórt Sedlmayer villámgyorsan értékesítette, így a mérkőzés során először három találattal lépett meg a magyar válogatott.

A nagyszünet utáni első magyar fór kimaradt, viszont a spanyolok sem tudtak túljárni Nagy eszén létszámfölényben. A négygólos különbség megszerzésére gyorsan jött az újabb esély, amivel viszont ezúttal Zalánki már élni tudott, sőt, nem sokkal később 11–6-ra módosította az eredményt. A zárófelvonásban a spanyolok gyors három góllal egy pillanatra ráijesztettek a magyarokra, azonban Manhercz gyönyörű ejtése mindent lezárt.