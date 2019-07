Az utca hangja

TÖRÖK JÓZSEF , Sepsiszentgyörgy. Július 10-én hazalátogató lányunkat és unokánkat kísértük ki az állomásra a 19.17-kor induló Koronára, ami nem kis meglepetéssel és bosszúsággal járt. A vonat érkezése előtt két perccel 25 perc késést jelentettek be. Az elég nagyszámú várakozó derül: nem is lenne CFR, ha idejében érkezne az a fránya tákolmány. De huszonöt perc múlva nagy tagoltan azt jelentik, hogy „az in-ter re-dzsi- ó vo-nat Bras-só Bu-da-pest i-rá-nyá-ba” késik 52 percet.

Ekkor mindenki felhördül, mi történik Brassóban, eltűnt az állomás? Az utasok ­bosszankodnak, közben elered az eső, fúj a szél. Akik tehették, bementek a váróterembe, kisbabával babakocsistól. De voltak mozgásukban korlátozottak, idősek, akik nem tudtak visszamenni a meredek aluljárón. Letelt a 25+52 perc, és újra kattant a hangosbemondó. Na végre, mondja a várakozó. De csalódott, mert a hangosbemondó hangtalan maradt – a kijelző táblán ellenben megjelenik a 80 perces késés. Mit tehet a kiszolgáltatott utas: vár és bosszankodik. Letelik a 82 perc, és megszólal a hangosbemondó jó tagoltan: érkezik a vonat, a vagonok számozását az utazók tanulmányozzák a kasszánál elhelyezett diagram­mán. Erre már fütyült is a mozdony, és érkezett a szerelvény. Vajon a tiszteletlen hölgy, aki bemondta a vonat érkezését, nem tudta volna bemondani a vagonok sorrendjét is, vagy ez is hozzátartozott az utasok megalázásához? Ekkor jelent meg az égen a csodálatos szivárvány. Talán azt akarta hirdetni, ne bosszankodjatok, lesz még másként is. Úgy legyen!

PATAKI ETELKA, Sepsiszentgyörgy. A villanyóra leolvasásával kapcsolatos gondjaimat szeretném megosztani, mert nem csak nekem, hanem másoknak is nehézségei vannak. Ez onnan is látható, hogy a Daczó utcai irodában mindig 25–30 személy áll sorba a panaszokat fogadó ablaknál, de elég hiába, mert a helyzet nem javul. A távolvasási rendszerben van a hiba, az erre szolgáló szerkezet sok helyen meghibásodott, és a cégnél hasból írják be a fogyasztást. Az egyik ismerősöm 800 lejes számlát kapott, és nekem is hosszú ideje becsült fogyasztásra küldik. Olyant is hallottam, aki két éve becslés alapján fizet... Elvileg be lehet mondani az óra állását telefonon, csakhogy a három szám egyikén sem veszik fel a megadott időszakban. Kihívtam egy villanyszerelőt, kiabálni kezdett, hogy a fél városban nem működik a távleolvasó rendszer, és nincs olyan alkalmazott, aki kimenjen a lakásokhoz leolvasni a pontos fogyasztást. Mivel járni nem tudok, elkezdtem telefonálgatni, még májusban. Négyszer beszéltem csak Brassóval, azt mondták, a technikai problémákat itt kell megoldani, ami a fogyasztást illeti, segítsünk az idősebbeknek leolvasni az órát, mert ők ugye nem boldogulnak a modern, számítógépes módszerekkel. Úgy látom, az áramszolgáltató sem... Küldik a becsült számlákat, amivel több baj van. Ha túl magas a számlán szereplő összeg, itt nem lehet érvényteleníteni, ehhez be kell menni Brassóba. Ha hónapokon keresztül kisebb fogyasztást fizettetnek, a végén akkora számlát küldenek, hogy azt egy nyugdíjas egyszerre nem tudja téríteni. Nem tudom, meddig akarják így folytatni!