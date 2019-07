Az előző éveknél jóval nagyobb érdeklődés övezte a Csíkszeredai Régizene-fesztivál programjait. A szervezők rendezvényzáró közleményükben külön kiemelik a Régizenei Nyári Egyetem sikerét, amely egyre erősebb intézménnyé növi ki magát, idén közel 100 kurzushallgatót vonzottak be, valamint a kicsik kedvencét, a reneszánsz gyermeknapot, amelyen 500 gyermek vett részt. Mint írják, mindez arra enged következtetni, hogy ma is helye van a régizenének és azoknak az egyetemes értékeknek, amelyeket a régmúlt korok nagyjai képviselnek.

Az idei fesztivál témája a Kájoni János születésének 390. évfordulójára szervezett emlékévhez kapcsolódott, a szervezők célul tűzték ki, hogy a ferences polihisztor munkásságát, örökségét közelebb hozzák a ma emberéhez és a régizene-fesztivál közönségéhez.

– A koncerteken ritkaságokat, olyan kézirat-átdolgozásokat is hallhatott a közönség, amelyek ezelőtt még nem szólaltak meg a fesztiválon, az együttesek repertoárjában valamilyen formában megjelent Kájoni alakja, művei, és a nyári egyetem kurzuszáró hangversenyein is számos általa lejegyzett mű csendült fel. Azt gondolom, hogy sikerült betekintést nyerni és nyújtani abba a korba, amelyben Kájoni János élt és alkotott – számolt be Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ menedzsere.

Külön színfoltja volt az idei fesztiválnak a megalakulásának 50. évfordulóját ünneplő bukaresti magyar adás közönségtalálkozója, hiszen a magyar adás ott volt a fesztivál megszületésénél, és nagy szerepet játszott abban, hogy a romániai magyarság a kezdetektől fogva tudott az eseményről.

– A közönségtalálkozón számos felvételt láthattunk, amelyek visszaidézték a kezdeteket, megelevenedtek előttünk azok a meghatározó személyiségek, akik szerepet játszottak a régizene-mozgalomban, gondolok itt Babrik Józsefre, Brandner Nórára, a Barozda együttesre, Boros Zoltánra, Majó Zoltánra. Nagyon fontos számunkra, akik a negyvenéves évfordulóra készülünk, hogy úgy tudjuk átgondolni a következő évi rendezvényt, úgy tudjunk visszanyúlni, összefoglalni az elmúlt negyven évet, hogy ismerjük a mérföldköveket, és írjuk tovább együtt a fesztivál történetét – hangsúlyozta az intézményvezető.

Noha a programban szereplő összes együttest telt ház fogadta, egyértelműen a Barokk Fesztiválzenekar koncertjére voltak a legtöbben kíváncsiak. A koncert színvonalát emelték a Régizenei Nyári Egyetem ütőhangszeresei.

Jövőben július 12–19. között rendezik a fesztivált, témája a fennállásának 40. évét ünneplő rendezvény története, eredményei, sikerei, fellépői, ehhez kapcsolódnak majd az események és a koncertek is.

A Csíkszeredai Régizene-fesztivál szá­­mokban: 8 nap, 8 helyszín, 7 országból ér­kező művészek (Magyarország, Francia­ország, Dánia, Svájc, Olaszország, Németország és Románia), 13 együttes, 3 egyéni előadó, 17 koncert, közönségta­lálkozó, lemezbemutató, borkóstoló, hangszer­be­mutató, reneszánsz gyermeknap.

A Régizenei Nyári Egyetem számokban: 6 nap, 11 mesterkurzus és 3 szabadon választható, minden hallgató számára nyitott kurzus, 1 szakmai előadás, 13 oktató, 7 közreműködő kísérő és fordító, közel 100 jelentkező öt országból (Ausztria, Németország, Szlovákia, Magyarország és Románia).