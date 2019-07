Sokba kerül feltölteni a kamrapolcot

Tegnap délelőtt sokan keresték, vá­logatták az árusoknál a lekvárnak való érett, illatos kajszibarackot, melyet a legtöbb helyen 6 lejért mértek, a legolcsóbban 5 lejért ajánlották az eladó szerint Murfatlar környékéről hozott gyümölcsöt. Az árcímkék alapján hazai portéka sorakozik a ládákban, de ajánlottak Szerbiából származó kajszit is.

Egy hölgy megjegyezte, a régi, aromás-zamatos sárgabarack csak emlék, nem igazán vannak már gyümölcsösök idehaza, így a piacokat jobbára az import – kajszi esetében éppen bolgár – portéka uralja. A cseresznyét továbbra is tíz lej fölötti áron kínálják, tegnap 12–14 lejért mérték kilóját – egy piaci bódéban láttunk csak olcsóbban, 8 lejért –, s kapni még elvétve meggyet is, hasonlóan magas áron, 12 lejért. Az őszibarack és a nektarin jobbára görög tájakon termett, átlagban 8 lejért adják, a sárgadinnye kilója 4, a görögdinnye pedig 2 lej. Egy asztalnál epret is láttunk, 10 lejért egy kisebb doboznyit, s ugyanennyiért adják a négydecis műanyag pohárba mért málnát, szedret és áfonyát is.

Magas az ára a zöldségeknek is, egy hétvégi ebéd hozzávalóiért bizony jól zsebbe kell nyúlni: egy kötés friss petrezselyemgyökér 5 lej, s akad, ahol 30 lejért mérik kilóját, a murok kötése 4 lej, ha kilóra vennénk, akkor 10 lejt kérnek az idei sárgarépáért. A helyi zellergumó darabja 4–5 lej, tartja az árát a krumpli is, 2–3 lejért adják a friss termést, a hagyma kötése 3–4 lej, a zöldpaszuly 10 lej, de 3 lejért is kapható, és van már friss cékla, édeskömény és helyben termelt padlizsán is, amit kissé drágábban, 7 lejért mérnek, de a legtöbb árus hat lejért adja. Friss, zamatos házi paradicsomot igen drágán, 8–10 lejért kínálnak a legtöbb asztalnál, s bár gazdag a felhozatal, az olcsóbbat sem adják 5–6 lejnél kevesebbért. Termesztett csiperkét 10–12 lejért kapni, a keserűgomba csomója 5 lej, a szép rókagombát 20 lejért adják, s ha kitartóan alkuszik az ínyenc kuncsaft, 18 lejért is elviheti a paprikásnak valót.