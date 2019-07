Caritas gyermektábor Zabolán

A Kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület csapata kedden volt a táborban. A tevékenység fő célja a szelektív hulladékgyűjtés tudatosítása volt a zabolai kisiskolások körében. A délelőtti esemény ismerkedő játékokkal indult, majd a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát járták körül a tanulókkal közösen. A nap záróeseményeként egy kupac újrahasznosítható szemetet vizsgáltak át a résztvevők, ismertetve, hogy melyik hulladék milyen anyagból készült, és kezdődhetett a játék. Hét-nyolc fős csapatokat alkotva, egymás háta mögé állva, az előttük lévő hulladék kupacot kellett a könyökükkel társaiknak átadva eljuttatniuk a megfelelő kukához. A tevékenység során a gyermekek közelebb kerültek a szelektív hulladékgyűjtés fogalmához és tudatosult bennük annak fontossága.

Hubbes Kinga, a Caritas regionális képviselője elmondta: az általuk szervezett tábor célja egyrészt vidéki környezetben élő, hátrányos helyzetű közösségből származó gyerekek számára is elérhetővé tenni a nyári táborozást és szórakozást, másrészt a játékos művészeti, alkotói folyamatokon keresztül közös gondolkodásra ösztönözni az egy településen élő magyar, román és roma gyermekeket, ezáltal is elősegítve egymás kultúrájának jobb megismerését. A különböző kis- és nagycsoportos játékok, vetélkedők mellett a táborban nagy hangsúlyt kapott az alkotás, a kreativitás. A tábor végére a gyermekek megalkották saját meséjüket, megformálták a szereplőket, és utolsó nap az ugyancsak általuk létrehozott bábszínházban a szülők számára is előadják a meséket. Akárcsak a Caritas korábbi táborai esetében, ezúttal is nagy hangsúlyt fektettek a helyi erőforrások bevonására. A zabolai tábor programjának kidolgozásába és megvalósításába helyi önkéntes fiatalokat is bevontak. A huszonhárom, többségében zabolai önkéntes nemcsak a tábor ideje alatt nyújtott nélkülözhetetlen segítséget, hanem már az előkészületekben és a program kidolgozásában is nagy szerepet vállaltak – mondotta Hubbes Kinga.