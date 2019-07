Sepsiszentgyörgyön a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) kihelyezett tagozatán és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanulmányi központjában még holnap lehet jelentkezni felvételire, mindkét felsőfokú intézményben az eddig működő szakokon oktatnak a következő tanévtől is.

A Sapientia marosvásárhelyi kertészeti tanszékéhez tartozó agrármérnöki szakon idén végzett az első évfolyam, a négy esztendővel ezelőtt induló harminc hallgatóból tizenöten jutottak el a negyedik tanév végére, közülük tizenegyen államvizsgáztak, mindannyian sikeresen. A tanulmányi központ tájékoztatója szerint a Debreceni Egyetem tanáraiból is álló bizottság elégedett volt a végzős diákok felkészültségével és az egyetem Sepsiszentgyörgyön rendelkezésre álló oktatási infrastruktúrájával, felszereltségével is. A Sapientia egyetem marosvásárhelyi karának agrárszakkínálatában szereplő agrármérnöki, kertészmérnöki és tájépítészmérnöki alapszakára Marosvásárhely mellett Sepsiszentgyörgyön is lehet jelentkezni, a növényorvos mesterszakra a beiratkozás csak Marosvásárhelyen lehetséges. A Sepsiszentgyörgyön működő agrármérnöki alapszakon huszonöt tandíjmentes és öt tandíjköteles helyet hirdetnek.

A BBTE sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatán a következő helyeket kínálják: a környezettudományi és környezetmérnöki kar környezettudományi szakán 12 magyar tannyelvű tandíjmentes és 28 fizetéses helyet; a közgazdaság- és gazdálkodástudományi kar vállalat-gazdaságtan szakán 12 tandíjmentes és 37 fizetéses helyet, valamint távoktatásban 50 helyet magyar nyelven, a kereskedelem, turizmus és szolgáltatások gazdaságtana szakán magyar és román nyelven egyaránt 12 tandíjmentes és 37 tandíjas helyet, az üzletkötés-fejlesztés menedzsment szakon mesteri oktatásban román nyelven 29, illetve 21 helyet; a politika-, közigazgatás- és kommunikációtudományi kar közigazgatás szakán 20 tandíjmentes és 30 fizetéses helyet magyar tannyelven, 13, illetve 87 helyet román tannyelven.